Zukunftsfestival „Buntes Lünsche“ bietet reichlich Infos für mehr Umweltschutz

Von: Monika Salzmann

Bei Führungen konnten die Besucher das Ökosystem Schulteich erleben. © Jakob Salzmann

Umweltschutz in Theorie und Praxis: Zukunftsfestival „Buntes Lünsche“ bietet reichlich Informationen für ein nachhaltigeres Leben in Lüdenscheid und der Region.

Lüdenscheid – Für mehr Umweltschutz, einen sorgsamen Umgang mit der Natur, saubere Energie und Nachhaltigkeit machten sich am Sonntag zahlreiche Vereine und Initiativen beim ersten Zukunftsfestival „Buntes Lünsche“ auf dem Gelände der Staberger Gymnasium stark. Auf Einladung des jungen Vereins Nachhaltig leben in Lüdenscheid, der Bees for Nature (Bienen-AG des Zeppelin-Gymnasiums), der Regionalgruppe „Bienen machen Schule MK“ und des Fachbereichs 6 – Umwelt und Klimaschutz – rückten die Mitwirkenden den Klima- und Umweltschutz in Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Mitmachexperimenten, Information und Beratung in den Mittelpunkt.

Den Wildbienengärten, dem Schulbienengarten und den Ausstellungsräumen unterhalb der Zepp-Turnhalle, wo es die faszinierende Welt der Blüten und Bestäuber, der Bienen und Insekten zu bestaunen gab, kam dabei besondere Bedeutung zu. Experten wie Dr. Ludwig Erbeling und Bienenweidenobmann Josef Berkemeyer aus Emsdetten standen Rede und Antwort, wie es um die Insekten steht und welche Pflanzen Bienen im Garten helfen können.

Angesichts zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen ringsherum wurde der große Aufwand, den der Verein Nachhaltig leben um Ulrike Rohlmann (1. Vorsitzende) betrieb, um die Lüdenscheider für das wichtige Thema zu sensibilisieren, besuchermäßig nicht entsprechend belohnt. Für die Mühe und die immense Arbeit im Vorfeld war die Resonanz viel zu gering.

Reichhaltiger Themenmix

Über das Gelände verteilt, gab es viel zu sehen, zu kosten und zu lernen. Angefangen bei der Lüdenscheider Tafel, die mit Waffeln Spenden für ihre Arbeit einsammelte, bis zum STL, der das Thema Mülltrennung ins Bewusstsein rückte, vom Weltladentreff bis zum Hegering und seiner Rollenden Waldschule nutzten viele das Festival als Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Sei’s der Foodsharing-Verein, der auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machte, der Phänomenta-Verein mit seinen neuen (geplant über die Bücherei ausleihbaren) Solar- und Windenergiekoffern, die Bürgerenergie Lüdenscheid und die Verbraucherzentrale, die sich das Thema Energie auf die Fahne geschrieben hatten, die Caritas mit ihrem neuen Projekt „Noah bewegt“ und Trinkwasser als Privileg deutlich macht oder das Naturschutzzentrum MK und die Naturwissenschaftliche Vereinigung: Sie alle – und viele andere – gewährten Einblick in ihre Arbeit und brachen für ein buntes Lünsche eine Lanze. Äußerst sehenswert: die (ausleihbare) Ausstellung „Mensch und Umwelt im Umbruch: Sauerland“ von Dirk Vogel (Fotografie) und Matthias Wagner (Text) als Ergebnis vierjähriger Arbeit. 16 Roll-Ups belegen den Umbruch durch Flächenversiegelung, Klimaerwärmung und andere drängende Probleme der Zeit direkt vor der Haustür.

Auch das Kulinarische kam beim Festival nicht zu kurz – sei’s, dass jemand Lust auf Potthucke aus Kartoffeln regionaler Herkunft hatte (Solawi), sich Heidi’s Reibeplätzchen bei der Awo oder Getränke beim Café „Der kleine Prinz“ schmecken ließ. Wer wollte, stellte sich am Schnippel-Dipp-Do-Stand auch sein eigenes „Brüsli“ her.

Ein zentrales Thema beim Zukunftsfestival waren die Bienen und eine naturnahe Gartengestaltung. © Jakob Salzmann

Als Experte für vom Aussterben bedrohte Insekten war Dr. Ludwig Erbeling (rechts) vor Ort. © Jakob Salzmann