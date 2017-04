Ein Denkmal für die Zukunft

An vielen Lüdenscheider Schulen machten sich die Schüler Gedanken zum Zukunftsdenkmal und beteiligten sich an dem Projekt - hier an der Theodor-Heuss-Realschule.

Lüdenscheid - Das „Zukunftsdenkmal“ ist an dem Ort wieder angekommen, an dem es vor gut zwei Wochen auf Tournee durch die Bergstadt gegangen ist.

Vorgestellt wurde das Projekt mit einer Vernissage in der Städtischen Galerie, wurde von dort aus mithilfe vieler fleißiger Hände zum Sternplatz transportiert, landete in der vergangenen Woche in weiterführenden Schulen an. Überall hatten Lüdenscheider die Möglichkeit, ihre Vorstellungen einer lebenswerten Zukunft an die Zaungitter zu heften.

Am Donnerstagabend, 6. April, endet die Aktion mit einem Künstlergespräch in der Galerie an der Sauerfelder Straße, zu dem auch die beiden Initiatoren, die Künstler Hermann Josef Hack und Andreas Pohlmann, zu Gast sein werden. Bei freiem Eintritt besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit zum Gespräch.

Lima - Lyon - Lüdenscheid

„Global Brainstorming: Lima – Lyon – Lüdenscheid“ war und bleibt der Titel der Aktion, Nachhaltigkeit ist erwünscht. Allein schon deshalb wird das Projekt in Wort und Bild dokumentiert. Ein Foto von der Installation soll anschließend erhältlich sein. Alle Ideen und Wünsche, Vorschläge und Visionen werden der Stadt zur Verfügung gestellt.

Am Donnerstagabend besteht dann die letzte Gelegenheit, sich selbst mit Zetteln, Ideen oder Wünschen, mit Statement oder eigenen Installationen an dem ambitionierten Projekt zum Thema Zukunft zu beteiligen, so wie es bislang schon viele vorher getan haben. Wie soll meine Zukunft in Lüdenscheid aussehen? Was soll bleiben? Was möchte ich ändern? Gedanken wurden zu Papier gebracht, persönliche Gegenstände montiert.

„Lima – Lyon – Lüdenscheid“ steht über dem Kunstprojekt. Soziale Plastik heißt hier wortwörtlich, dass jeder aufgerufen war, etwas für die beiden durch die Stadt wandernden Bauzäune zu erstellen. Es ging um Kommunikation, um schnell zu erfassende Botschaften. Bereits das Interesse an der Eröffnung war mit rund 300 Besuchern in der Galerie groß.

Polizei fürs Wassersparen

Einher ging die Ausstellung Hermann-Josef Hacks, künstlerisch gestaltete Zeltplanen zu zeigen als Kunst auf dem Material, das in anderen Teilen der Welt zum Leben reichen muss. Die Zeltplanen gehen zum Teil auf vorausgegangene, weltweite Aktionen zurück. So gründeten beide Künstler beispielsweise in Lima während der Weltklimakonferenz 2014 die „Policía Agua“, die erste Polizei zur Verhinderung der Wasserverschwendung.

Hack und Pohlmann freuen sich auf eine anregende Diskussion an der Sauerfelder Straße. Die Kooperationspartner, der Lions-Club Medardus und die Kunstfreunde Lüdenscheid, laden ein mit dem Aufruf: „Globaler Wandel betrifft uns alle. Ob in Lima, Lyon oder Lüdenscheid. Das Projekt ist eine Einladung zur aktiven Beteiligung, Zukunft zu gestalten.“ Der Eintritt zum Künstlergespräch ist kostenfrei.