Die langfristige Zukunft der Skaterhalle ist unklar

Hat die besten Jahre womöglich hinter sich: die Skatehalle am Jahnplatz.

Lüdenscheid - Obwohl jüngst akute Sicherheitsmängel in der Skaterhalle (Jahnhalle) behoben wurden, ist die langfristige Zukunft der Halle unklar.

Ende vergangenen Jahres trat für die Lüdenscheider Skater und Biker der Notfall ein. Grund: Stadtverwaltung und Zentrale Gebäudewirtschaft hatten die Skaterhalle – auch als Jahnhalle bekannt – wegen akuter Sicherheitsmängel gesperrt. Ein Schock für die meist jugendlichen Sportler.

Innerhalb weniger Wochen gelang es dann zwar, Sicherheitslücken zu schließen und bis dato fehlende Notausgänge anzulegen – Stichwort Brandschutz. Und inzwischen können die Skater, Biker und Inline-Fahrer dort auch wieder auf die Piste gehen. Dennoch ist die langfristige Zukunft der Halle durchaus unklar. Darauf hat Matthias Reuver auf LN-Anfrage hingewiesen.

Reuver leitet im Rathaus den Fachbereich Jugend, Bildung und Sport. Seine Einschätzung: „Die Maßnahmen Ende vorigen Jahres waren ja quasi eine Notoperation. Die Halle macht insgesamt einen maroden Eindruck.“

Kein Geheimnis wohl für die Besucher der Halle. So fehlen dort etwa Sanitäranlagen. Auch in energetischer Hinsicht gilt der Bau als extrem schwachbrüstig. Angesichts dieser Zustände sagt Reuver: „In den nächsten Monaten sollte man sich mal zusammensetzen und über ein dauerhaftes Konzept nachdenken. Ein Gedanke dabei: die Schließung der alten Halle und der Bau einer Freiluft-Anlage für Skater und Biker.

Dieser Idee steht offenbar auch der Skate-Club-Sauerland freundlich gegenüber. Vorsitzender Marco Köhler: „Wir wären da nicht abgeneigt.“ Zur Erklärung: Der Skate-Club hat die Halle seit 20 Jahren von der Stadt gepachtet und zu einem Treffpunkt der Skater-Szene gemacht.

Vor kurzem, weiß Köhler, sei der Vertrag über die Nutzung der Halle zwischen Skate-Club und Stadt noch bis Ende Ende 2019 verlängert worden. Bis dahin dürfte der Betrieb in dem Gebäude also in gewohnter Manier weiterlaufen. Danach aber werden die Karten neu gemischt.

Köhler zählt dabei die Vorteile einer Freiluft-Anlage auf: „Sie ist einfach zeitgemäß und wäre für die Jugendlichen gratis und auch zeitlich flexibel zu nutzen. Und sie wäre viel günstiger zu unterhalten als die Halle.“

Das unbeständige Wetter in Lüdenscheid sieht Köhler dabei nicht besonders dramatisch: „Solche Anlagen gibt es ja auch anderswo in Nordrhein-Westfalen. Und sie sind beliebt.“

Und wo in Lüdenscheid könnte eine solche Freiluft-Anlage entstehen? Das weiß wohl noch keiner so genau. Köhler meint aber: „Es sollte schon ein zentraler Standort sein.“

