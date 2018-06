Zukunft der Feuerwache unklar: Keine Möglichkeit für Rettungsdienst

Lüdenscheid - Die ersten Überlegungen zur Weiternutzung der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg sind gescheitert.

Wie bereits berichtet, gab es in der Verwaltung bereits im vergangenen Jahr Gespräche darüber, Teile des Rettungsdienstes trotz des geplanten Neubaus an der Wiesenstraße am jetzigen Standort zu halten und das Gebäude in Zukunft mit anderen Hilfsorganisationen wie den Johannitern oder dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gemeinsam zu nutzen.

Damals hatte sich Susanne Mewes als Präsidentin des DRK geäußert: „Eine Zusammenarbeit könnte sich ergeben“, hatte sie gesagt. Voraussetzung wäre, dass die Bedingungen stimmten.

Eine Absage gab es bereits

Zumindest für den Rettungsdienst der Feuer- und Rettungswache stimmen die Gegebenheiten vor Ort nicht, wie Beigeordneter Thomas Ruschin am Mittwoch in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses mitteilte. „Das gilt aber nicht für das Ehrenamt.“ Eine Nachnutzung für Hilfsorganisationen sei weiterhin möglich, aber „für eine Weiternutzung durch den Rettungsdienst gibt es keine Möglichkeit“.

Allerdings: Die Johanniter hätten bereits eine klare Absage erteilt. Eine zweite Hilfsorganisation sei noch in Gesprächen mit der Verwaltung, um welche es sich dabei handelt, wurde am Mittwoch nicht mitgeteilt.

Gutachter soll eingesetzt werden

Vorerst müsse eine Bewertung des Grundstückes vorgenommen werden, um die genauen Rahmenbedingungen für eine Nachnutzung zu kennen. „Wir brauchen eine solide finanzielle Grundlage und dann können wir in Sondierungsgespräche mit der Hilfsorganisation gehen“, erklärte Frank Kuschmirtz, Betriebsleiter der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW).

Ruschin ergänzte: „Wir müssen unter den neuen Voraussetzungen sehen, ob das noch Sinn macht.“ Alternativen gebe es noch nicht: „Bis vor einigen Wochen wurde noch am Gebäude gebaut, einen Gutachter können wir erst jetzt einsetzen“, sagte Ausschussvorsitzender Jens Holzrichter.