Zugang zum Stern-Center gesperrt: Neue Fußbodenheizung für Brücke

Lüdenscheid - Seit einer Woche ist die Fußgängerbrücke zwischen Rathausplatz und Stern-Center geschlossen. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) lässt den Asphaltbelag samt Heizanlage komplett erneuern.

Die etwa zehn Jahre alte wassergespeiste Fußbodenheizung war durch Lochfraß in den Kupferleitungen mehrfach ausgefallen.

Durch die Lecks war auch die Oberfläche für Fußgänger wellig geworden. Wie der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz mitteilt, wird die Heizschlange rausgerissen und durch eine Elektroheizung ersetzt.

Anschließend kommt eine neue Schicht Gussasphalt darüber. Die Maßnahme erfolgt laut Fritz in Absprache mit dem Management des Stern-Centers, das die Bauzeit für eigene Renovierungsarbeiten am Zugang zur Brücke nutzen will. Die Bauarbeiten auf der Fußgängerbrücke sollen nach Auskunft des STL mindestens drei Wochen dauern.

Die Beseitigung der alten Anlage erweise sich als schwieriger als ursprünglich geplant. Sollten sich keine weiteren Komplikationen ergeben, wird der Kostenrahmen auf rund 75 000 Euro geschätzt.