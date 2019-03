Zufrieden und gesund: Lüdenscheider Student schreibt Buch über "Irrglauben"

Lüdenscheid - Mit der Veröffentlichung seines ersten Buches „Odyssee im 21. Jahrhundert – Über den Irrglauben wahrer Zufriedenheit und Gesundheit im Leben“ im Selbstverlag hat sich der 20-jährige Lüdenscheider Tristan Nolting nach eigenen Angaben einen Traum erfüllt.

Der Student der Ernährungswissenschaften (an der Uni Münster) befasse sich grundsätzlich mit dem Thema Gesundheit, schreibt er in einer Nachricht an unsere Zeitung.

In dem Buch gehe es um eine ganzheitliche Betrachtung des Themas, vor allem wolle er Probleme ansprechen, die in der Literatur bislang nur wenig erwähnt oder nicht gelöst worden seien.

Den Titel habe er daher bewusst gewählt, denn: Zufriedenheit und Gesundheit würden kaum gemeinsam beachtet. Noltings Erkenntnis: „Ein kranker Mensch ist unzufrieden und ein Unzufriedener ist krank.“

Ein weiterer Schwerpunkt seines Buches sei die moderne Naturwissenschaft und im Gegensatz dazu alternative Heilkunden und Philosophien.

Das Buch umfasst 365 Seiten und ist erhältlich beim Tredition-Verlag zum Preis von 15,99 Euro (Hardcover 24,99 Euro; E-Book 7,99 Euro).