So ein Zufall: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Lüdenscheid - So ein Zufall: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stießen Polizisten am Dienstagabend in der Innenstadt in einem Auto auf Drogen und Waffen.

Die Beamten stoppten den Wagen gegen 18.05 Uhr am Sauerfeld / Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße. Weil ihnen die beiden Insassen, ein 38-jähriger Lüdenscheider und sein 39 Jahre alter Bekannter aus Hagen, verdächtig erschienen, entschlossen sich die Polizisten, das Auto näher zu überprüfen und geleiteten die Männer zur Parkpalette an der Ecke Grabenstraße. Dort stießen sie in dem Auto auf Messer und Pfefferspray sowie geringe Mengen Cannabis und ein Tütchen mit weißem Pulver, nach Polizeiangaben vermutlich Kokain. Zur Unterstützung wurden zwei weitere Streifenwagen angefordert, die die Lage sicherten. Die beiden Männer mussten mit zur Wache. Dort wurden ihre Personalien festgestellt, bevor die Beamten sie wieder auf freien Fuß setzten. Gegen den Lüdenscheider und seinen Kumpel wird nun unter anderem wegen illegalen Drogenbesitzes und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.