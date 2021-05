Zuckerfest im MK: Muslime wollen Stadion buchen - Stadt erteilt Absage

Städtische Anlagen gesperrt

+ © Markus Klümper Im vergangenen Jahr feierten die Muslimen noch im Nattenbergstadion. © Markus Klümper

Im vergangenen Jahr durften zum „Fest des Fastenbrechens“, dem Zuckerfest nach dem Fastenmonat Ramadan, im Lüdenscheider Nattenberg-Stadion 200 Menschen in zwei Durchgängen zum Festgebet. Diese Möglichkeit wird den gläubigen Muslimen der Bergstadt in diesem Jahr zum Zuckerfest am Donnerstag nicht geboten.

Eine entsprechende Anfrage einer Gemeinde wurde seitens der Stadt abgelehnt. „Die städtischen Anlagen sind derzeit gesperrt. Deswegen wird es diese Option in diesem Jahr nicht geben“, erklärt Stadtsprecherin Marit Schulte auf Nachfrage unserer Redaktion. Ein Blick in die Nachbarstädte zeigt, dass mit dieser Thematik auch anders umgegangen werden kann.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

In Altena können die Muslime mit Maske in die Sauerlandhalle, auch in Werdohl kommen die Gläubigen zum Festgebet auf dem Fußballplatz am Riesei. Zusätzlich habe das Lüdenscheider Ordnungsamt die einzelnen Moscheen angeschrieben, um in Erfahrung zu bringen, ob und wenn ja welche Feierlichkeiten vorgesehen seien, sagt Schulte. „Wir wollen keine Veranstaltung stören, aber gucken, ob sich bei der An- und Abreise alle an die erforderlichen Coronamaßnahmen halten“, erklärt Schulte.