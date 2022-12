Zu wenig Personal: Schnellerer Spielplatzausbau abgelehnt

Von: Thomas Machatzke

Teilen

An der Grundschule Wefelshohl wurde im November der neue Spielplatz auf dem Schulhof eingeweiht. © Malte Cilsik

Die CDU-Fraktion scheiterte am Montag im Rat der Stadt mit ihrem Antrag zu Bau- und Modernisierung von Spiel- und Bolzplätzen in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Die Verwaltung wird beauftragt, alle Planungsansätze für den Bau und die Modernisierung von Spiel- und Bolzplätzen, die im Haushaltsplanentwurf 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden, wieder auf die ursprünglich geplanten oder einen früheren Termin vorzuziehen“, hatte die CDU gefordert. „Sollten die Bau- und Planungsvorhaben aufgrund von unbesetzten Stellen nicht hausintern realisiert werden können, so sollen Angebote über eine externe Vergabe eingeholt werden“, hatte die Fraktion weiter begründet und sich eine bevorzugte Umsetzung von Maßnahmen in den besonders von der Sperrung der Rahmedetalbrücke betroffenen Stadtteilen gewünscht.

Tatsächlich kann die Stadt, so war es ausgeführt worden, derzeit aus personellen Gründen nicht so schnell Bauvorhaben umsetzen, wie es wünschenswert wäre. Kämmerer Sven Haarhaus hielt den Antrag so gleichwohl für formal falsch, weil es neben dem Spielplatz Breslauer Straße für alle anderen Vorhaben gar keine konkrete Planung für 2022 gegeben habe. Abgestimmt wurde trotzdem: Mit einer 25:18-Mehrheit der Stimmen der Ampel-Parteien wurde der CDU-Antrag vom Rat abgelehnt.