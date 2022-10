Luft in den Fugen: Kehrfehler in der Altstadt

Lose Stellen im neuen Pflaster

+ © Cedric Nougrigat Drei Zentimeter und mehr versinkt das Lineal in einzelnen Fugen des neuen Altstadtpflasters. Die Stadt spricht von einem „Kehrfehler“ und verspricht Nachbesserung. © Cedric Nougrigat

Man spürt beim Schlendern Bewegung unterm Fuß: An einzelnen Stellen der Altstadt sind die gerade frisch verlegten Steine schon wieder lose.

Lüdenscheid - In den tiefen Fugen ist viel Luft, aber zusätzlich auch all das, was in die zentimeterbreiten Zwischenräume so fallen kann: viele Kippen, hier eine Batterie, dort ein Geldstück, Glasscherben oder Papierfetzen.

Der unschöne Anblick veranlasste Linken-Ratsherr Josef Filippek zu einer Anfrage, die bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beantwortet wurde. Filippek hatte wissen wollen, wie man sich denn die künftige Reinigung vorstelle. Die Fugen seien schließlich nicht verputzt, sondern „lediglich mit Splitt oder ähnlichen Materialien gefüllt“.



Eine Antwort gab es von Frank Kuschmirtz, dem in Altstadt-Fragen bewanderten Referenten des Bürgermeisters. Und der sicherte zu, dass eine maschinelle Reinigung der Flächen zukünftig weiterhin möglich sei. In diesem Fall sei allerdings falsch gereinigt worden, räumte er ein: „Im Falle eines Abschnittes der Wilhelmstraße hat eine Saug-/Kehrmaschine des STL, die eigentlich während der Bauzeit dort nicht reinigen sollte, einen Teil des Fugenmaterials aus den neu erstellten Fugen aufgenommen. So sammelten sich dann Zigarettenkippen in den bis zu 1,5 cm tiefen Fugen. Die Zigarettenkippen werden nun entfernt und die Fugen nachbearbeitet.“



Nachsanden erforderlich

Das gilt im Übrigen auch für die neuen Pflasterflächen in den Altstadtgassen, wie Stadtsprecherin Merle Stickdorn bestätigte. Denn auch dort sind die Steine nicht durchweg bis zur Oberkante eingebettet. Aber in den Fällen würden die Fugen ebenfalls noch nachbearbeitet, sagt Merle Stickdorn. Das könne jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen: „Es kann sein, dass stellenweise noch mehrfach nachgesandet werden muss, bis sich alles richtig gesetzt hat.“ Das Verfahren erläuterte auch Frank Kuschmirtz, der in seiner Antwort auf die Filippek-Nachfrage im Ausschuss darauf verwiesen hatte, dass in die Fugen ein speziell abgestimmtes Splitt-/Sandgemisch komme: „Während der noch laufenden Bauphase werden die Fugen zunächst abschnittsweise nach Fertigstellung der einzelnen Pflasterflächen geschlossen.“ Das Material setze sich mit der Zeit, weshalb der Vorgang bis zur endgültigen Freigabe der Flächen mehrfach wiederholt werden müsse.



Es gebe eine abschließende Kontrolle, bestätigte die Stadtsprecherin. Im Zuge von Baustellenbegehungen gemeinsam mit der beauftragten Firma würden alle Mängel wie fehlende, gelockerte oder stark beschädigte Steine festgehalten. Diese Mängel würden dann noch behoben.