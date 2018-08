Lüdenscheid - Der Zoofachhandel „Das Futterhaus“ kommt an die Kölner Straße.

Das teilte Isabella Kinzel vom Architekturbüro Eicker aus Halver auf LN-Anfrage mit. Sie ist für die Umsetzung des Bauprojekts an der Kölner Straße auf dem Gelände des ehemaligen Kaufparks zuständig.

Optisch hat sich in den vergangenen Monaten auch schon einiges getan. Die Außenfassade des Gebäudes passt sich bewusst dem Neubau des Rewe-Kaufparks auf der gegenüberliegenden Seite an, das, wie berichtet, ebenfalls vom Büro Eicker umgesetzt wurde – die gleichen Klinker, rote Lamellen und große Fensterfronten.

Drinnen wird auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern der Drogeriemarkt „dm“ seine Produkte anbieten. Hinzu kommt auf rund 400 Quadratmetern das Sortiment des Zoofachhandels „Das Futterhaus“. Seitlich am Gebäude zur Kölner Straße hin werde es zudem noch einen Sparkassen-Automaten geben, erklärte Isabella Kinzel.

"dm" kann Ende August einräumen

Den vorgesehenen Zeitplan habe man bisher einhalten können. So soll das Gebäude, an und in dem sich zurzeit noch die Handwerker die Klinke in die Hand geben, Ende August übergeben werden. Dann kann „dm“ mit der Bestückung der Regale beginnen.

Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Das gilt auch für „Das Futterhaus“. Sie gehe aber davon aus, dass beide Geschäfte, die räumlich getrennt sind, gleichzeitig eröffnet werden.