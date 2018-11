Am Donnerstag öffnet dm-Markt an der Kölner Straße

Neues Nahversorgungszentrum

+ © Cedric Nougrigat Das Nahversorgungszentrum an der Kölner Straße: Mit der Eröffnung des dm-Marktes heute ist die Umstrukturierung fast komplett abgeschlossen. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Mit der Eröffnung des dm-Marktes am Donnerstag an der Kölner Straße ist die Schaffung eines neuen Nahversorgungszentrums in diesem Bereich der Stadt fast komplett abgeschlossen. Ein Geschäft fehlt noch.