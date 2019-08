400 singen mit: Gartenparty mit "Sauerland"

Schon einmal holte Kultpark-Veranstalter Oliver Straub die Kult-Band Zoff auf die Bühne im Kulturhauspark. In diesem Jahr feiern die Alt-Rocker ihr 40. Bühnenjubiläum. Schon früh im Jahr stand fest: Sie kommen wieder.

Am Freitagabend spielten sie vor knapp 400 Gästen im Kulturhauspark. Und gut zwei Stunden lang mit Vollgas. Frontmann Hänsch hieß seine Fans zur „Gartenparty in Lüdenscheid“ willkommen: „Schön, dass Ihr alle da seid - und ab geht's!“

Ob die ganz alten Hits wie „Faxen machen“ oder „In meinem Kaff“ oder auch die Lieder von der neuen CD „Für immer und ewig“ – die Fans im Park zeigten sich textsicher. An keiner Stelle gewann man den Eindruck, die Band sei nur auf Tour, um den neuen Silberling zu promoten – „Die alten Dinger musst Du bringen, sonst kommst Du nicht von der Bühne, aber wir haben auch was Neues dabei“, kommentierte Hänsch, bevor er hundertfach den Refrain von „Schwere See“ vom Publikum einfing.

+ Die Fans im Kulturhauspark erwiesen sich als textsicher und sangen gern mit. © Rudewig

„Sauerland“ dann um kurz vor 22 Uhr – mit Rücksicht auf die Anwohner ringsherum musste schlag zehn Schluss sein. Am Samstagabend übernimmt das Duo „The Eyes Inside“ den Support für Extrabreit mit Acoustic- bis Alternative Rock, der manchmal sogar bis in den Metal-Bereich reicht. Die Musiker Christopher Journey und Justin Demon freuen sich auf ihren Auftritt auf der Kultpark-Bühne. Einlass in den Kulturhauspark ist ab 18.30 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr.