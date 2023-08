Zockerhöhle in Lüdenscheid ausgehoben: Geldbündel auf dem Tisch

Von: Olaf Moos

Am Amtsgericht hat eine Serie von Strafprozessen wegen unerlaubten Glücksspiels begonnen. Die mutmaßlichen illegalen Zocker und der Betreiber eines Etablissements an der Wiesenstraße waren Ziel einer groß angelegten Razzia der Polizei.

Lüdenscheid - Zielobjekt waren die Räume eines „Kulturvereins“ , Treffpunkt für internationales Publikum, vornehmlich Männer.

Einer der ersten, die sich vor Strafrichter Daniel Krabs verantworten müssen, ist ein 46-Jähriger aus Hagen mit mehreren Berufen: Automatenaufsteller, Spielhallenbetreiber, Kaffeeröster. Er bestreitet die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. „Ich war zu diesem Zeitpunkt einfach am falschen Ort.“

Und er habe nicht gezockt, sondern ein Geschäft machen wollen. „Ich lebe davon, dass ich in solchen Läden meinen Kaffee verkaufe.“ Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Andy-Michael Kokoc aus Harsefeld, westlich von Buxtehude, bringt es auf den Punkt: „Unser Ziel ist ein Freispruch.“



Monatelang hatte die Lüdenscheider Polizei die Räume an der Wiesenstraße observiert. Am späten Abend des 28. April ‘22 stürmten 20 Beamte der Kripo und eines Einsatztrupps das Etablissement – stellten die Personalien von 25 Gästen fest und schrieben reihenweise Strafanzeigen.



„Spiel ums große Geld“

Der Einsatzleiter berichtet, seine Leute seien „schnell und zielgerichtet eingedrungen, um die Situation einzufrieren“. Alle Verdächtigen mussten auf ihren Plätzen verharren. „Wir haben mit etwa zehn Personen gerechnet und waren überrascht – es waren 25.“ Ein Raumtrenner grenzte den hinteren Bereich ab, „wo das Spiel ums große Geld lief“.

Die Erklärungen der Männer hätten geklungen „wie so häufig in solchen Fällen“, sagt der Kripo-Mann: „Ich bin zum ersten Mal hier“ oder „Ich bin gerade erst reingekommen“ oder „Ich wollte nur eben meinen Cousin abholen“ oder „Ich war nur da, um Zigaretten zu kaufen“.



Der Polizei-Kollege, der für die Fotos und Sicherstellung von Beweismaterial zuständig war, erinnert sich an einen Spieltisch mit grünem Filz und gepolstertem Rand, auf dem „größere Mengen Bargeld“ lagen. An der Theke lagerten laut Zeugenaussage „sehr viele Spielkarten-Sets in Originalverpackung“. Und in einem Kasten mit künstlichen Blumen hätten sich mehrere dicke Bündel mit 200-Euro-Scheinen gefunden, in Frischhaltefolie eingewickelt.



„Nur mal eben Zigaretten holen“ wollte nach eigener Aussage auch ein Lüdenscheider (50), der „total überrascht war“ von der Razzia. Dass in dem „Kulturverein“ mit Würfeln und Karten um Geld gezockt wird, will er mal irgendwann gehört haben. „Selber habe ich es nicht gesehen.“ Doch was er beobachtet haben will, war der Versuch eines Mannes, der hinter der Trennwand „aus Angst Geld weggeschmissen hat, auf eine Blumenbank“.



Karten und Würfel

Ein weiterer Zeuge, inzwischen per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt, hält sich mit konkreten Angaben eher zurück. An den vorderen Tischen, sagt er, „spielten welche Karten, aber ohne Geld“, am hinteren Tisch „wurde gar nicht gespielt“.

Entscheidend für das Schicksal des angeklagten Kaffeerösters ist die Aussage seines Bekannten (42). Der sagt, er sei „alle zwei oder drei Tage in dem Laden“ gewesen. Dort, berichtet er, verkehrten Türken, Italiener, Griechen oder Albaner und spielten Skat oder Rommé, „aber alles ohne Geld“. Mit seinem Bekannten aus Hagen habe er sich dort getroffen, um seine Kontakte zum Betreiber zu nutzen. „Der Angeklagte wollte da seinen Kaffee verkaufen.“



Die Vorwürfe gegen den Kaffeeröster haben sich, wie Richter Krabs sagt, „sehr anders gelesen in der Akte“. Die Staatsanwältin beantragt einen Freispruch, ebenso der Verteidiger. Das Urteil lautet entsprechend.



Die nächsten „Zocker-Prozesse“ am Amtsgericht stehen bevor.