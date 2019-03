Zocken auf Atari, Nintendo, Sega Mega Drive - 90er-Jahre-Event im MK

Lüdenscheid – Computer und Konsolen der 70er-, 80er- und 90er-Jahre erlebens am Samstag im Stock an der Knapper Straße ihre Renaissance.

Bei der „Pixel-Party“ des Veranstalters Retronom dürfen die Legenden von Nintendo, Sega, Commodore, Atari, Sony und Vectrex wiederentdeckt werden.

Nach Touren in Plettenberg, Hagen, Dortmund, Köln und Solingen lädt das Retronom auch in Lüdenscheid zu einem Turnier über Beamer ein. An zwei Geräten darf die Schlacht um den Top-Score ausgetragen werden. Da die erste Tour in Lüdenscheid vor einem Jahr sowohl den Gästen als auch den Veranstaltern gut gefallen hat, wird Retronom bei seiner Rückkehr den Retro-Spaß gleich auf zwei Etagen bieten.

+ Im Stock wird am Samstag eine Pixel-Party gefeiert. © Igel Erstmals spielt mit „Remember Citadel“ eine Live-Band ein extra Retro-Set, und wer nach Stunden des Zockens müde sein sollten, kann die Beine in der anschließenden 80er-Disco bewegen. Los geht’s um 14 Uhr im Stock an der Knapper Straße 50. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Tageskasse. Kinder, so heißt es seitens des Veranstalters, „bis Sonic-Größe sind frei“.

Der Eintritt unter 16 Jahren ist nur in Begleitung Erwachsener gestattet.