Zivilprozess am Amtsgericht: Einsamer Feldzug im „Mauerstreit“

Lüdenscheid - Bundeskanzlerin Merkel ist informiert. Wirtschaftsminister Gabriel ebenfalls. Und NRW-Justizminister Kutschaty auch. Außerdem sind zwei Fernsehanstalten eingeladen. Und die LN. Der Grund: An der Leifringhauser Straße ist eine Mauer kaputt. Der Eigentümer, ein kämpferischer Rentner, schiebt das dem Dachdeckerbetrieb Aloys Haase in die Schuhe. Mit der Klage auf Schadensersatz ist er 2013 gescheitert. Doch er will einfach nicht aufgeben.

Das Hauptproblem des alten Mannes ist: Er ist kein Jurist. Deshalb unterlaufen ihm Fehler. Dass er in der ersten Instanz verliert, lastet er nicht dem Umstand an, dass er sich ohne Anwalt dort hinein getraut hat. „Ich besitze keinen Rechtsschutz.“ Sondern vielmehr dem Verdacht, er sei Opfer eines „Justizskandals“, Richterin Kristina Thies sei „überheblich“ und „beleidigend“ gewesen, der gegnerische Anwalt habe drei Falschaussagen gemacht, und das Sachverständigen-Gutachten über den Mauerschaden sei falsch.

Also macht er weiter. Und begeht den nächsten Fehler. Denn die Berufung am Landgericht lässt er nicht durch einen zugelassenen Rechtsanwalt einlegen. Er macht es wieder selbst. Das Landgericht entscheidet deshalb: Die Berufung ist unzulässig. Auch damit gibt sich der Mann von der Leifringhauser Straße nicht zufrieden – und setzt seinen Feldzug fort. Er schreibt, so teilt er gegenüber den LN mit, an „etwa 120 Dachdeckerbetriebe im Märkischen Kreis“. Außerdem ins Rathaus „und weitere Dienststellen/Unternehmen“ und prangert „betrügerische Geschäftspraktiken der Firma Aloys Haase“ an.

Es kommt zur Restitutionsklage, eine Art Wiederaufnahmeverfahren. Amtsrichter Andreas Lyra sagt, so was sei sehr selten, prozessual eine der schwierigsten Klagen überhaupt. „Das erste Mal in meinen zehn Jahren hier.“ Der Kläger erscheint stechschrittartig, wieder allein, und trägt einen Aktenkoffer. Der Dachdeckermeister bringt Rechtsanwalt Dr. Michael Klostermann mit.

Er habe neun Lüdenscheider Anwälte konsultiert, sagt der Mauerbesitzer zum Richter. „Keiner war bereit, mich zu vertreten.“ Das liege wohl am „Entscheidungsprofil der Richterin“. Einer der Anwälte habe zwar zugesagt, „aber der wollte 800 Euro, die hatte ich nicht“. Lyra bleibt geduldig und weist auf die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe hin. Da korrigiert sich der Kläger. „Ich hatte das Geld, aber ich kam gerade nicht dran.“

Klage zurückgezogen: „Dann eben nicht“

Es folgt ein Vortrag des Richters über das Wesen des Zivilprozesses. „Ihr Verfahren gilt als rechtskräftig abgeschlossen.“ Eine Wiederaufnahme gebe es nur, wenn eine völlig neue Situation entstanden sei oder nachgewiesene Falschaussagen das Urteil beeinflusst haben. „Aber nichts von dem, was Sie hier vortragen, ist neu.“

Der Tonfall des Klägers wird schärfer. „Werde ich noch nicht mal gefragt dazu?“ Der Richter schnappt zurück: „Nein!“ Und fügt hinzu: „Irgendwann hat man gewonnen – oder halt verloren. Dann ist es aber auch vorbei.“ Der Rentner antwortet: „Dann eben nicht.“ Er zieht die Klage zurück. Das wird die Kanzlerin interessieren.