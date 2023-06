Zivilbeamte in Lüdenscheid im Einsatz: Druck auf „delinquente Personengruppen“ wächst

Von: Olaf Moos

Symbolbild © IMAGO/Daniel Scharinger

Die Polizei erhöht weiter den Druck auf sogenannte delinquente Personengruppen in der Innenstadt.

Lüdenscheid - Am Dienstag war ein größeres Kräfteaufgebot mit zivilen Beamten an einschlägig bekannten Stellen unterwegs. Im Rosengarten, rings um das Kulturhaus, am Sauerfeld und an der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrollierten die Polizisten zahlreiche Verdächtige.

Im Rahmen der Aktion verhängten sie 50 Platzverweise und stellten zudem fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Ein 20 Jahre alter mutmaßlicher Dealer wurde vorläufig festgenommen, weil er nicht über einen festen Wohnsitz verfügt. Zudem vollstreckte die Polizei einen ausstehenden Haftbefehl.



Vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse kündigte die Polizei an, die Kontrollen mit Zivilbeamten künftig in ähnlichem Umfang fortzusetzen.