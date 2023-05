Eröffnung: Aus Brüninghauser Halle wird „Didis Landgasthaus“ 

Gastroszene

Aus der Brüninghauser Halle wird „Didis Landgasthaus“. Am Donnerstag kann die Eröffnung gefeiert werden. Vorausgegangen war eine echte Zitterpartie um die Konzession.

Lüdenscheid – Hochbetrieb in der Brüninghauser Halle: Elektriker, Maler und Lieferanten wuseln hin und her. Zu tun ist überall noch genug. Mittendrin das neue Pächterpaar Frauke Hangen-Franz und Dieter Hangen, das nicht nur der baulichen Fertigstellung von „Didis Landgasthaus“ entgegenfiebert. Denn ob man wie geplant am Donnerstag Eröffnung feiern kann, gestaltet sich bis zur letzten Minute als Zitterpartie.

Dass es eng werden könnte, mit dem sich selbst gesteckten Ziel, zum Himmelfahrtstag eröffnen zu können, habe sich in den vergangenen Wochen der Renovierung schon ein wenig abgezeichnet, meint Dieter Hangen. „Dass es die ein oder anderen Unwägbarkeiten geben würde, war mir klar. Aber warum sollte mich das stressen?“, fragt der Gastronom und führt aus, was so alles eben nicht nach Plan gelaufen sei in den vergangenen Wochen. Gleich in zwei Räumen des Gasthofes seien „die Decken runtergekommen“, bei genauerer Hinsicht habe sich ebenso die bisher vorhandene Elektrik als „lebensgefährlich“ erwiesen.

Verwunderung beim Elektriker

„Der Elektriker wunderte sich, dass die Bude hier bis jetzt noch nicht abgebrannt ist“, erzählt Dieter Hangen. Aber sei’s drum, man habe nunmehr 50 000 Euro in die Renovierung der Gaststätte investiert, „damit das hier alles am Ende vernünftig aussieht und läuft“. Hier müsse noch gestrichen werden, dort noch tapeziert, da noch ein Boden verlegt. Bis Donnerstag sei das womöglich aber noch zu schaffen. Was der Eröffnung mit Grillfest zunächst noch im Wege steht, ist der Segen der Stadt Lüdenscheid.

„Wir haben die Konzession bisher noch nicht bekommen. Unser Anwalt ist da dran, meine Frau wird am Nachmittag auch noch ein Gespräch in der Sache führen“, sagt Dieter Hangen noch vormittags. Der Antrag sei wohl aufgrund eines Krankheitsausfalls in der Verwaltung länger liegen geblieben als erwartet. Am Dienstagnachmittag ist die Zitterpartie dann aber beendet.

Jetzt steht fest: Am Donnerstag kann „Didis Landgasthaus“ ab 11 Uhr eröffnen. Wie Dieter Hangen sagt, wird es dann neben der Feier im Biergarten auch die Möglichkeit geben, den im neuen Glanz erstrahlenden Gastraum zu besichtigen. Zum Zieleinlauf wird dann ebenfalls die neue Außenwerbung angebracht sein.