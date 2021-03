Zimmerbrand in Lüdenscheid: Zwei Personen offenbar schwer verletzt

In Lüdenscheid Brügge kam es am Sonntag zu einem Zimmerbrand.

Ein Zimmerbrand in Lüdenscheid stellt die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen. Zwei Personen verletzen sich im Zuge des Feuers wohl schwer.

Lüdenscheid - Bei einem Zimmerbrand in Lüdenscheid-Brügge sind am Sonntagmorgen zwei Personen offenbar schwerverletzt worden. Dabei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um die Bewohner der betroffenen Wohnung an der Volmestraße. Die war wegen des Großeinsatzes der Feuerwehr voll gesperrt. Alarmiert wurde die Feuerwehr kurz vor 10 Uhr.

Zum genauen Gesundheitszustand konnte Einsatzleiter Dirk Losch bislang lediglich sagen, dass zwei Personen wegen einer Rauchgasintoxikaton ins Krankenhaus gekommen sind. „Dort werden beide vermutlich stationär aufgenommen“, so der Wachabteilungsleiter der hauptamtlichen Kräfte. Die waren mit Unterstützung der freiwilligen Kameraden vom Löschzug Brügge sowie dem Rettungsdienst und der Polizei ausgerückt.



Beim Eintreffen am Mehrfamilienhaus in Brügge hatten die Einsatzkräfte mit wirklich außergewöhnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Bei einer der verletzten Personen handelt es sich um eine gehbehinderte Frau. Die hatte noch geistesgegenwärtig die Zimmertür des brennenden Raumes zugeschlagen, und damit zumindest weitere Teile der Wohnung vor schlimmsten Schäden bewahrt: „Daher hält sich sich auch die Belastung mit Rauchgasen für die anderen Räume in Grenzen“, so Dirk Losch.

Doch ein erhebliches Problem gab es noch: Die Bewohnerin ist auf einen Treppenlift angewiesen - und der funktionierte nicht. Es bereiteten sich zwei Trupps unter schwerem Atemschutz darauf vor, mit den Löscharbeiten zu beginnen, mussten aber erstmal den Treppenlift in Gang bringen. Die Rettung von Mensch und Tier hat stets Vorrang vor den Löscharbeiten. Glücklicherweise gelang es aber zügig, den Lift in Bewegung zu setzen und die Frau in Sicherheit zu bringen.

Das brennende Zimmer, offenbar ein Wohn- und Schlafraum, erlitt quasi einen Totalschaden, berichtete der Einsatzleiter: „Da ist wohl nichts mehr zu retten.“ Nachdem das Feuer recht zügig mit gezielten Löschangriffen unter Kontrolle gebracht wurde, musste die Feuerwehr im Zuge der Nachlöscharbeiten verbrannte Gegenstände aus dem Fenster heraus „entsorgen“. Dort wurden noch einmal mit viel Wasser letzte Glutnester unschädlich gemacht.

Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Nun muss die Polizei ermitteln, was zu dem Feuer geführt hat. Für erste Ermittlungen waren Zivilbeamte der Kriminalwache vor Ort. Abzuwarten bleibt auch, inwieweit die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses betroffen sind.

Lodernde Flammen mit weniger gravierenden Folgen gab es im Kreis Unna, wo es bei einem Brand auf einem Spielplatz zu einem unfreiwilligen Osterfeuer* kam. Die Feuerwehr raste dorthin und ahnte zunächst noch Schlimmeres.