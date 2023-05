Autoshow in Lüdenscheid: Fokus nicht nur auf E-Mobilität

Von: Bettina Görlitzer

Auf dem Rathausplatz zeigten am Sonntag Autohändler aus der Region ihr breites Angebot. Der Fokus lag dabei nicht nur auf E-Mobilität.

Lüdenscheid – Public Viewing zur Brückensprengung am Bahnhof, Autoschau und Zieleinfahrt der Oldtimer Rallye auf dem Rathausplatz, Streetfood-Festival auf dem Sternplatz, dazwischen einige Attraktionen für Kinder: Geboten wurde am Sonntag in Lüdenscheid eine Menge, um die Menschen in die Innenstadt zu ziehen.

Und so, wie sie in Scharen nach der Übertragung der Sprengung der Rahmedetalbrücke vom Bahnhof in Richtung Innenstadt zogen, ging das Konzept des „Frühlings in der Lüdenscheider Innenstadt“ voll auf, freute sich Katja Schlorff von der Lüdenscheider Stadtmarketing Gesellschaft (LSM).

Auch das Rahmenprogramm für die Kinder bot am Sonntag etwas rund um Autos. © görlitzer

Das Public Viewing hatte auch viele Auswärtige nach Lüdenscheid gelockt, die die Stadt erkundeten. Daher sei es schade gewesen, dass dabei nicht auch noch die Chance für einen verkaufsoffenen Sonntag genutzt worden sei, meinte Schlorff. Der hätte dem positiven Impuls des Tages, den die Stadt dringend brauche, noch einen Punkt drauf gesetzt und die Verweildauer vieler Leute in Lüdenscheid noch erhöht.

Autoshow und Oldtimer Rallye: Spannende Synergie zwischen Alt und Neu

Dadurch dass für das Streetfood Festival der Sternplatz reserviert war, teilten sich die Autos der neuesten Generation und die Oldtimer-Rallye den Rathausplatz. Das bedeutete ein bisschen mehr Enge zwischen den ausgestellten Fahrzeugen, bot nach der Zieleinfahrt der Oldtimer-Rallye aber auch eine spannende Synergie zwischen Alt und Neu.

Einfach mal Probesitzen im Elektro-Bulli – oder auch in einem der vielen anderen ausgestellten Autos, machte großen und kleinen Besuchern Spaß. © Görlitzer, Bettina

Die KFZ-Innung Lüdenscheid war mit acht heimischen Autohändlern vertreten, die nach der eher verhaltenen Stimmung im vergangenen Jahr, die noch von Pandemie und Lieferengpässen geprägt war, mit viel Optimismus ihre Neuheiten präsentierten. Erstmals dabei war das Autohaus Knabe aus Kierspe, dessen Serviceleiter Sascha Kempkes inzwischen Obermeister der Kfz-Innung ist.

Das Team des Autohauses Knabe aus Kierspe war erstmals in Lüdenscheid bei einer Autoschau. © Görlitzer, Bettina

Das Team zeigte sein gesamtes Spektrum an Elektro-Autos und Verbrennern vom Kleinwagen bis zum Camper und dazu auch weitere Dienstleistungen. Und auch bei den anderen Händler – die Autohäuser Pflug, Trimpop und Keller, Gebrüder Nolte, Wahl-Group, Theiss & Cossmann sowie das Kia Performance Center standen für eine große Bandbreite an Fahrzeugen und Marken, bei denen der Fokus nicht nur auf E-Mobilität lag. Auch der TÜV-Nord war bei der Autoschau mit einem Info-Stand vertreten.