Zeugnisübergabe an 142 Abiturienten vom Staberg: Dreimal die Traumnote 1,0

Von: Monika Salzmann

Zum Abschluss der Entlassfeier versammelten sich alle Abiturienten zum Coldplay-Hit „Viva la Vida“ auf der Kulturhausbühne, wo es bunte Luftballons „regnete“. © Jakob Salzmann

Gemeinsam verabschiedeten das Geschwister-Scholl-Gymnasium und das Zeppelin-Gymnasium am Donnerstag feierlich 142 Abiturienten im Kulturhaus.

Lüdenscheid – Gemeinsam verabschiedeten das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) und das Zeppelin-Gymnasium (ZGL) am Donnerstag im Kulturhaus ihre 142 Abiturienten. „Ein bestechender Jahrgang, der uns dem diesjährigen Abimotto („Abipunktur – Jeder Punkt kostet Nerven“) zum Trotz nicht den letzten Nerv gekostet hat, rüstet zum Aufbruch und steuert neue Horizonte an, das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife im Reisegepäck und den Kopf voller Pläne“, führte Scholl-Schulleiterin Michaela Knaupe aus, die in diesem Jahr die Abiturrede hielt.

Die Startbedingungen seien gut, hätten die Abiturienten doch unter Beweis gestellt, dass sie Ziele erreichen können. Von der Akupunktur leitete sie die „Abipunkturbehandlung“ in der Praxis ab. Alle seien zu starken Persönlichkeiten gereift. Mitnehmen aus der Schulzeit am Staberg würden die Abiturienten Zuversicht und Kompetenz. Über die Frage, ob beides ausreicht, „um für die kommenden Schlachten des Lebens gewappnet zu sein und unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln“, machte sie sich angesichts von Dauerkrisen, tiefgreifenden Umbrüchen und rasantem wissenschaftlichen Fortschritt Gedanken. Der erworbenen Anpassungsfähigkeit der Schüler wies sie dabei zuversichtlich eine Schlüsselrolle zu, um mit den rasanten gesellschaftlichen Veränderungsprozessen Schritt halten zu können. „Wir zählen auf euch!“, ermunterte sie.

Als einen der prägendsten Abschnitte im Leben bezeichnete Lüdenscheids Erster Stellvertretender Bürgermeister Björn Weiß die Schulzeit in seinem Grußwort an Schüler, Lehrer und Eltern. Die Schulzeit habe das Fundament gelegt, „auf dem ihr euer Leben aufbauen könnt.“ Nun gelte es, die Welt zu erobern und das eigene Leben mit Farbe zu füllen. Lüdenscheid brauche junge Menschen, lud er zum Bleiben oder zur Rückkehr ein.

Sicher, dass aus jedem etwas Großartiges wird, zeigten sich ebenfalls Xenia Trimpop vom Scholl und Till Hafenrichter vom Zepp, die im Namen der Abiturientia die Schülerrede hielten. Die gemeinsamen Momente könne keiner mehr nehmen. In viele Richtungen – namentlich an die Jahrgangsstufenleitungen Bianca Spickermann und Bernd Raskop sowie die Oberstufenkoordinatorinnen Anja Johannvordersielhorst und Stefanie Breitkopf – gingen die Danksagungen.

Waren sich sicher, dass aus allen etwas Großartiges wird: Xenia Trimpop vom Scholl und Till Hafenrichter vom Zepp, die die Rede der Abiturientia hielten. © Jakob Salzmann

Zunächst in alphabetischer Reihenfolge, dann diejenigen mit einer Eins vor dem Komma einzeln riefen Michaela Knaupe und René Jaques, Schulleiter des Zeppelin-Gymnasiums, die Abiturienten zur Zeugnisvergabe und Anerkennung besonderer Leistungen auf die Bühne. Gleich drei Abiturientinnen – Victoria Kordt (ZGL), Laura Marie Hülsmeyer (GSG) und Magdalena Oßenberg (GSG) – durften sich über ein Abitur mit der Traumnote 1,0 freuen. Als Jahrgangsbeste mit den meisten Punkten ging Victoria Kordt aus den Abiturprüfungen hervor.

Mit einem Prelude von Schostakowitsch wurden Jonathan Hock, Hendrik Niese und Sabrina Tornow dem festlichen Charakter der Entlassfeier gerecht. © Jakob Salzmann

Festlichen Glanz verliehen der Feier der Mup-Kurs (Musik praktisch) mit dem stimmungsvollen Song „This is me“ aus „The Greatest Showman“, das Gesangsduo Sofie Sahyoun und Konstantin Era mit einer bemerkenswerten Interpretation des Aerosmith-Hits „Dream on“ sowie das Trio Jonathan Hock, Hendrik Niese und Sabrina Tornow mit einem Schostakowitsch-Prelude auf Geige und Klavier.

Gleich drei Abiturientinnen machten am Staberg ein Abitur mit der Traumnote 1,0. Im Bild nehmen Scholl-Schulleiterin Michaela Knaupe und Zepp-Schulleiter René Jaques ihre Besten Magdalena Oßenberg, Laura Marie Hülsmeyer und Victoria Kordt (von links) in die Mitte. Jahrgangsbeste mit den meisten Punkten wurde Victoria Kordt. © Jakob Salzmann

Das Abiturzeugnis und rote Rosen in der Hand „regneten“ zum Abschluss bunte Luftballons von der Kulturhausdecke auf die strahlende Abiturientia.