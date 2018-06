Zeugnisse erstmals für drei Abitur-Klassen

Gertrud-Bäumer-Berufskolleg

+ © Görlitzer Nach dem offiziellen Teil ging es beim Abi-Ball der Lüdenscheider Klassen auf der Tanzfläche weiter. © Görlitzer

Lüdenscheid - Erstmals gab es in diesem Jahr drei Abitur-Klassen am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg: Der Bildungsgang Berufliches Gymnasium Gesundheit, der erst vor drei Jahren eingeführt wurde, hat seinen ersten Abschlussjahrgang (GA3). Für alle drei Klassen – hinzu kommen die beiden Klassen des Erziehungswissenschaftlichen Gymnasiums in Lüdenscheid (EA3) und Plettenberg (PEA3) – fand am Freitag die feierliche Zeugnisübergabe in der Aula des Berufskollegs am Raithelplatz statt.