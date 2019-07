Zeugin beobachtet Verdächtigen im Kindergarten - Polizei findet ihn im Keller

Lüdenscheid – Im Heizungskeller eines Kindergartens an der Annabergstraße nahm die Polizei am Sonntag einen Einbrecher fest.

Eine Zeugin hatte bemerkt, wie der 37-Jährige am frühen Abend, gegen 18 Uhr, durch ein Fenster in den Kindergarten einbrach, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Dort hatte er Türen aufgehebelt und Schränke und Behältnisse durchwühlt. Nachdem die Zeugin die Polizei informiert hatte, konnten die Beamten den Mann ohne festen Wohnsitz noch vor Ort festnehmen und ihn in Gewahrsam bringen. Die Ermittlungen dauern an.