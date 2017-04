„Das Zeug war weit und breit verteilt“

Lüdenscheid - Paul Wunderlich, Anwohner und Besucher des Stadtparks, ärgert angesichts der LN-Berichterstattung noch nachträglich der Müll, der sich am Sonntag in Höhe des Unterstands am Rand der Wiese türmte: „Das Zeug lag im Umkreis von circa 25 Metern weit und breit verteilt. Und es wurde nicht etwa von denen, die für die Hinterlassenschaften verantwortlich sind, eingesammelt, sondern von Hunde- und Spaziergängern.“

Unabhängig davon beklagt er grundsätzlich den Zustand des Stadtparks. Auch wenn die nach Öl aussehende Flüssigkeit nur ungefährliche Eisendioxid-Bakterien (wir berichteten) seien, ändere das seiner Meinung nach nichts an der Tatsache, dass der der Erholung dienende Stadtpark weiter als Wirtschaftswald ausgebeutet werde. „Das Geld bringende Kernholz wird abgefahren, und der ganze ander Müll bleibt planlos verstreut liegen.“

Ein Besucher des Awo-Altenheimes habe den Zustand des Stadtparks so formuliert: „Was habt ihr bloß mit eurem schönen Stadtpark gemacht? Das ist ja eine reine forstwirtschaftliche Müllkippe geworden.“