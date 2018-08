Zepp und Kindervilla: Denkmaltag mit zwei Gebäuden

Offene Türen am 9. September

+ © Eiber Dr. Arnhild Scholten, Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, und Schulleiter Sebastian Wagemeyer laden für den Tag des Denkmals ein zu einem Rundgang durchs „Zepp“. © Eiber

Lüdenscheid - Orte, die sonst nie oder nur selten für das Publikum zugänglich sind, öffnen für einige Stunden ihre Türen. Der Tag des Denkmals am 9. September gibt in Lüdenscheid Gelegenheit, mal einen Blick in historische Gebäude zu werfen.