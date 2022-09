Zentraler Platz in der Lüdenscheider Altstadt wird ab nächster Woche umgebaut

Im nördlichen Teil des Graf-Engelbert-Platzes beginnen am kommenden Dienstag die Umbauarbeiten. © Cedric Nougrigat

Zug um Zug bekommt die Altstadt in Lüdenscheid ihr neues Gesicht. Am kommenden Dienstag, 4. Oktober, beginnen nun die Arbeiten am Graf-Engelbert-Platz, teilte die Stadt am Montag mit.

Lüdenscheid – Etliche Fassaden strahlen nach aufwändigen Sanierungsarbeiten in einem neuen Glanz – an vielen Stellen wurde das Pflaster bereits erneuert und bekam teils eine für Menschen mit Behinderungen leichter zu begehende und mit Rollstuhl, Kinderwagen und Rollator besser zu befahrende Oberfläche. Nun beginnen die Arbeiten am Graf-Engelbert-Platz. Folgende vier Abschnitte sind geplant:

Abschnitt 1



Die Umbaumaßnahmen starten nach Angaben der Stadt im nördlichen Bereich des Platzes. Hier werde das Pflaster im Bereich bei Optik Mühlenberg, Goldschmiede Niclas und bis zum Übergang zur Herzogstraße aufgenommen, dann geschottert und anschließend neu gepflastert. Während dieser rund zweiwöchigen Bautätigkeit sei weiterhin Außengastronomie möglich, denn nur der hintere Bereich des Platzes werde gesperrt. Mit Einschränkungen durch Dreck, Staub sowie Schotter- und Materiallagerungen müsse allerdings gerechnet werden.



Abschnitt 2 und 3



Anschließend werden die Arbeiten zeitgleich mit den Abschnitten zwei und drei fortgesetzt. Hier gehe es auf der linken Seite und in der Mitte des Platzes, also im Bereich von Grafs Galerie, Palia Poli und Lönneberga weiter. Dabei werde zunächst zwischen Herzogstraße und dem Übergang zur Wilhelmstraße wieder das Pflaster aufgenommen, geschottert und dann neu gepflastert. Die gesamte Fläche in der Mitte des Platzes werde umgestaltet.



Die rechte Platzseite bleibe befahrbar und Lieferverkehr sei möglich. Vor Beginn der Bautätigkeit in diesen beiden Abschnitten müsse das Mobiliar der Außengastronomie von den Gastronomen entfernt werden. Darüber werden diese frühzeitig, voraussichtlich etwa Mitte Oktober, informiert.



Abschnitt 4



Als Letztes ist der rechte Teil des Platzes an der Reihe. Hier werde der Bereich zwischen dem Übergang zur Wilhelmstraße bis Optik Mühlenberg mit den gleichen Bauschritten wie zuvor umgebaut. Der Lieferverkehr sei dann nur über die linke Seite des Platzes möglich.



Die gesamte Baumaßnahme soll Ende November abgeschlossen sein. Je nach Wetterlage könne sich der Zeitplan auch nach hinten verschieben. Zudem sei nicht vorhersehbar, auf was man bei Aufnahme des Pflasters treffe. Der Zugang zu den Geschäften, der Bücherei und der Gastronomie werde aber immer gegeben sein.



Wenn die Baumaßnahme auf dem Graf-Engelbert-Platz abgeschlossen ist, soll es auf dem benachbarten Bereich vor dem Café Fabriksken weitergehen. Die Stadt bittet um das Verständnis der Anwohner und ansässigen Geschäftsleute.



Bausprechstunde



Bei Fragen gibt es die Möglichkeit, die Bausprechstunde zu nutzen. Diese findet immer donnerstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Altstadtbüro statt. Nico Kirchner stehe auch unter Tel. 0 23 51 / 17 26 81 für Fragen zur Verfügung.