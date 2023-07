Zeitplan steht: Erster CSD in Lüdenscheid mit TikTok-Aktivistin

Von: Carolina Ludwig

In Olpe veranstaltete der CSD-Verein die Demonstration im Juni bereits zum dritten Mal. Die Lüdenscheider unterstützte der Verein bei den Planungen. © Rebecca Klein

Etwa einen Monat dauert es noch, dann findet in Lüdenscheid erstmals eine Demonstration zum Christopher Street Day statt. Am 26. August soll gemeinsam ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und die Liebe gesetzt werden.

Lüdenscheid – „Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz“, lautet passend dazu das Motto des ersten Lüdenscheider CSDs. „Normalerweise gibt es Mottos mit einer Forderung oder einer detaillierteren Richtung. Unseres ist bewusst etwas allgemeiner gehalten. Wir wollten am ersten CSD die komplette Community sowie Allies („Verbündete“, Anm. d. Red.) ansprechen, Farbe zu bekennen und sichtbar zu sein“, erklärt Davina Schepelmann vom federführenden Kulturverein Frieda. Gemeinsam mit dem Jugendwerk, der Aktionsgruppe Achtermärz und einzelnen Interessenten organisiert der Verein die Demonstration und die anschließende Party.

Und obwohl das Motto allgemein gehalten ist, gibt es dennoch Wünsche nach Verbesserung in Lüdenscheid: „Es gibt fast gar keine Anlaufstellen, gerade für junge Menschen. Wir erfahren nach wie vor Diskriminierung, ob das in Schulen ist, im Beruf, in gewissen Firmen“, sagt Davina Schepelmann. Und die Aktionsgruppe Achtermärz fordert auf Instagram: „Räume für queeren und feministischen Aktivismus, Bildungsprojekte und Veranstaltungen durch die Stadt.“

Für den Lüdenscheider CSD steht mittlerweile auch ein Zeitplan: Los geht es bereits einige Tage vor der eigentlichen Demo mit dem gemeinsamen Schilderbasteln und Netzwerken am Mittwoch, 23. August, ab 17 Uhr im „Frieda‘s“ in der Altstadt. Am Freitag vor der Demo, also dem 25. August, gibt es im Frieda‘s ab etwa 19 Uhr außerdem einen Vortrag vom Heimat- und Geschichtsverein und eine Filmvorführung. Der Autor und Journalist Hans-Ulrich Dillmann wird die Geschichte einer Lüdenscheider Person erzählen, während des Holocaust aufgrund ihrer Sexualität im Konzentrationslager ermordet wurde. Im Anschluss an den Vortrag soll „Pride“ gezeigt werden. Der britische Film erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe homosexueller Aktivisten, die 1984 für streikende Bergleute Geld sammelten.

An beiden Tagen ist die Bar im Frieda‘s natürlich auch normal geöffnet und lädt zum unverbindlichen Vorbeischauen ein, betont Schepelmann. Wer dort etwas trinken möchte, unterstützt damit sogar den CSD, denn: Das Geld für die Demonstration kommt hauptsächlich vom Verein Frieda, unterstützt wird dieser vom Jugendwerk der Awo. „Wir haben versucht, Sponsoren zu bekommen, ein aufwendiges Sponsorenschreiben aufgesetzt, gewisse Angebote gemacht. Und es kamen null Rückmeldungen, das ist schon traurig“, zeigt sich Schepelmann enttäuscht über das fehlende Engagement der Unternehmen.

Umso mehr danke man daher den vielen ehrenamtlichen Helfern, die ihre Energie und Zeit investieren, um den CSD auf die Beine zu stellen. Nach wie vor bestehe der Wunsch, dass sich durch den ersten CSD eine Gruppe oder sogar ein Verein zusammenfindet, der die Veranstaltung in Zukunft organisieren möchte. „Damit es nicht das einzige Mal bleibt“, sagt Schepelmann.

Der eigentliche Demozug zum Christopher Street Day findet am Samstag, 26. August, statt. Los geht es um 15 Uhr mit einem Treffen am Parkplatz des Kreishauses. Um 16 Uhr zieht die Demonstration, angeführt von einem kleinen Zugfahrzeug mit Musik und Redebeiträgen zum Sternplatz, wo um 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Redebeiträge sind nicht nur von den Organisatoren geplant, auch Leonie Löwenherz – queere Journalistin, Aktivistin, Speakerin und auf Instagram und TikTok mit bis zu 82 Tausend Followern unterwegs – soll nach Lüdenscheid kommen. Einen weiteren Redebeitrag hält laut Schepelmann Adam, später am Abend als Ædamic Teil der Aftershowparty im AJZ. „Wir hoffen auch noch, dass die Gleichstellungsbeauftragte nicht nur teilnimmt, sondern auch einen Redebeitrag hält“, sagt Schepelmann.

Nach der Abschlusskundgebung geht es ab 20 Uhr mit der Party im AJZ weiter. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 7 Euro, willkommen sind alle ab 16 Jahren (unter 18 nur bis 0 Uhr). Neben Ædamic konnten die Organisatoren auch die DJs GOODWEIB und Essa gewinnen.