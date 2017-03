In Zeiten von Social Media: Was Eltern beachten wollen

Lüdenscheid - Im Rahmen der schulischen Medienerziehung machte Gerhard Engmann von der Beratungsstelle für Familie und Schulpsychologie der Stadt Eltern der sechsten Klassen im Kollegraum des Bergstadt Gymnasiums (BGL) mit aktuellen Trends, Strömungen und Gefahren der digitalen Welt bekannt.

„Eltern sein in Zeiten digitaler Medien“ war der Vortrag des Erziehungsberaters am Mittwoch überschrieben. Im Beisein des BGL-Medienpädagogen Stefan Wilks gab Engmann den Eltern wertvolle Informationen über die sozialen Netzwerke und die online Aktivitäten Jugendlicher an die Hand.

Zum wiederholten Mal war der Berater eingebunden in das Medienkonzept der Schule, die auf eine kritisch reflektierte Nutzung von Medien setzt. Anhand des „Jugend-Internet-Monitors 2016 Österreich“, der sich auch auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt, hielt Engmann den Eltern die wichtigsten Apps Jugendlicher im Alter von elf bis 17 Jahren vor Augen. Danach nutzen 94 Prozent der Jugendlichen WhatsApp, 87 Prozent YouTube und 69 Prozent – Tendenz abnehmend – Facebook. Weniger genutzt würden Instagram (55 Prozent), Snapchat (52 Prozent) und Twitter (25 Prozent). Wobei Engmann Snapchat, wo Fotos nur wenige Sekunden sichtbar sind und Jugendliche vor diesem Hintergrund zu „frechen“ Fotos verleiten, als Shooting Star 2016 unter den Apps bezeichnete. Twitter, durch Donald Trump bekannt geworden, spiele hierzulande eine untergeordnete Rolle.



Anhand der KIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest machte der Berater die Eltern mit Themeninteressen der Kinder bekannt. Danach stehen die Themen Freunde/Freundschaft, Schule und Sport immer noch an erster Stelle. Handy/Smartphone folgen als Thema, für das sich Jugendliche interessieren, erst an vierter Stelle. Für Computer-/Konsolen-/Onlinespiele seien insbesondere Jungen anfällig. Bei der Frage, woher Jugendliche die Spiele haben, für die sie eigentlich noch zu jung sind, standen der Tausch mit anderen und der Kauf durch die eigene Mutter an vorderster Stelle. Einfalltor für den Erwerb von Spielen sei daneben der Steam-Account. Schon Sechsjährige dürften heutzutage laut Umfrage das Internet ohne eine kindersichere Seite nutzen.

Im kontinuierlichen Gespräch mit den Eltern beleuchtete der Berater daneben die Themen „Eltern und ihre Medien“ unter dem Blickwinkel der Nachahmung von Kindern und zukünftige medienpädagogische Themen. Zukünftige Identitätsbildung werde voraussichtlich stark über mediale Darstellungen laufen, betonte er.