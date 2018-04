Kalbsbraten bei Ida Gerhardi

Lüdenscheid - Die Zeichnung ist fast schon unscheinbar. Herausgerissen aus einem Skizzenbuch, augenscheinlich entstanden am Esstisch in Lüdenscheid im Jahr 1903. Mit flinkem Federstrich zeichnete damals Ida Gerhardi ihren Freund Karl Ernst Osthaus. „...den Kalbsbraten betrachtend, den er tranchieren soll“. Eine Zeichnung, die die ganze Bandbreite der Intimität und der familiären Beziehung zur Schau stellt, die auch in Briefen zwischen beiden deutlich wird.

Seit ein paar Tagen ist die Städtische Galerie nun im Besitz dieser Zeichnung aus dem Skizzenbuch der Ida Gerhardi. Der Weg, den das Bild seit 1903 genommen hat, führte schließlich über Hannover zurück nach Lüdenscheid. Denn Roland Fritzsche, dessen Vater eng mit Osthaus befreundet war, schenkte die wertvolle Zeichnung der Galerie, deren Leiterin sehr froh darüber ist: „Wir hatten schon im Rahmen der Ida-Gerhardi-Ausstellung hier im Haus Kontakt zu Roland Fritzsche. Er hatte damals aber nur eine Kopie dieser Zeichnung. Jetzt hat er das Original gefunden und uns geschenkt.“

Roland Fritzsches Vater Hellmuth Allwill Fritzsche (1901 - 1942) traf 1920 Karl Ernst Osthaus. Fritzsche war Mitglied der Haas-Berkow-Gruppe, einer kleinen, anthroposophischen Theatergruppe, die in Hagen gastierte. Üblich war damals, die Theaterleute privat übernachten zu lassen. So kam Hellmuth Fritzsche auf den Hohenhof des Folkwang-Museumsgründers Karl Ernst Osthaus.

Das ehemalige Wohnhaus von Karl Ernst Osthaus und seiner Familie fungiert heute als Außenstelle des Osthaus-Museums in Hagen-Eppenhausen. Man freundete sich an. „Hellmuth wurde der Assistent von Osthaus. Man sprach sogar vom ,Kronprinzen', der auch im Osthaus-Testament bedacht wurde und später mal die Museumsleitung übernehmen sollte. Dazu kam's dann nicht, weil Fritzsche im Krieg gefallen ist“, weiß Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen.

Das Leben des Hagener Museumsgründers war eng mit dem der Malerin Ida Gerhardi verknüpft. Sie zeichnete in Paris, vermittelte Künstler an Osthaus, traf sich bei ihren vielen Besuchen in Lüdenscheid immer wieder im Kreise der Familie mit Osthaus. Die Vermutung liegt nahe, dass die Zeichnung bei einem dieser familiären Treffen entstanden ist, aus dem Skizzenbuch von „Klein-Ida“, wie die Unterschrift auf dem Blatt ausweist, herausgerissen wurde und in den Besitz von Karl Ernst Osthaus überging. Der Kreis schloss sich vor einigen Wochen: „Über den Sohn von Hellmuth in Hannover kam das Blatt letztendlich wieder nach Lüdenscheid. Er hat sich an uns gewandt und erzählt, dass das Original aufgetaucht sei, und uns als Schenkung angeboten“, will Conzen das Blatt noch ein wenig restaurieren und später dann rund um die Gerhardi-Dauerausstellung im zweiten Obergeschoss der Galerie an der Sauerfelder Straße zeigen.