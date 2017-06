Realschüler verabschieden sich

Lüdenscheid - 117 Schüler der Theodor-Heuss-Realschule haben sich am Mittwoch bei ihren Mitschülern und Lehrern verabschiedet.

Auf dem Schulhof feierten sie ihren Abschluss, danach zogen sie durch die Innenstadt bis zum Rosengarten. In weißen Latzhosen und dunklen T-Shirts stürmten die Absolventen ihre Schule am Wefelshohl. Mit dabei auch ihre Klassenlehrer – und zwar in der gleichen Kleidung.

Mit Pfiffen und Gesang verließen sie das Schulgelände. Schulleiterin Christiane Langs-Blöink fiel es schwer, ihre Schützlinge ziehen zu lassen. Einige Schüler bedankten sich bei ihr und verabschiedeten sich mit einer Umarmung.

Mit Security-Leuten zogen die 117 Jugendlichen durch die Stadt, kamen die Wilhelmstraße herunter und feierten im Rosengarten noch einige Zeit weiter.