Zehntausende Kunden im MK ab heute betroffen: Einschränkungen bei der Volksbank

Neues Bankbetriebssystem

+ © picture alliance/dpa © picture alliance/dpa

Südwestfalen – Am ersten Oktoberwochenende (Freitag, 4. Oktober, ab 12 Uhr, bis Montag, 7. Oktober, um 8.30 Uhr) stellt die Volksbank in Südwestfalen ihr Bankbetriebssystem komplett um. Aus diesem Grund kommt es zu Einschränkungen und Änderungen im Online-Banking, an SB-Geräten sowie bei der girocard (Debitkarte), teilt die Volksbank mit.