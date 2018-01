Manches muss nicht sein

Den Regenschirm sollte man nie vergessen in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Die Redaktion stellte augenzwinkernd zehn Dinge zusammen, die man in Lüdenscheid besser bleiben lassen sollte:

1. Fast nirgendwo schien bundesweit im Dezember die Sonne weniger als in Lüdenscheid, vermeldeten Meteorologen, und es wird offensichtlich nicht besser. Also, klarer Rang eins auf der Liste: nie optimistisch aus dem Haus gehen und den Regenschirm im Ständer stehen lassen. Das geht schon einmal gar nicht.

+ Die Bräuckenkreuzung mit Herscheider Landstraße im Hintergrund © Martin Messy

2. Nachdem man einen Patienten im Krankenhaus besucht hat, sollte man gegen 14 oder 16 Uhr nicht unbedacht gleich über die Herscheider Landstraße in die Innenstadt fahren, sondern noch einen Spaziergang im nahe gelegenen Ortsteil Bierbaum machen. Sich zu Stoßzeiten auf die Herscheider Landstraße zu begeben, hat schon etwas Mutiges.

3. Interessierte Häuslebauer, die die Pendelei satt haben und sich sehr zur Freude des Bürgermeisters in Lüdenscheid ansiedeln wollen, sollten eines beachten: kein Grundstück kaufen, auf das die Stadt ein Vorkaufsrecht hat. Sonst wird’s gleich recht ungemütlich.

4. Sich mitten in der Haupteinkaufszeit ins Nahversorgungszentrum zwischen Bräuckenstraße und Bromberger Straße begeben. Die Parkplatzsuche und das Einparken geraten zu einem Nervenspiel.

5. Man sollte auf keinen Fall eine Einbahnstraßen-Phobie haben, wenn man in Lüdenscheid aufschlägt. Das könnte zu verzweifelten Wendemanövern und Wutausbrüchen führen – nicht gut fürs Herz.

6. Als Unkundiger das Parkhaus am Rathaus zu nutzen, ist eine Herausforderung. Gegenverkehr beim Ein- und Ausfahren ist arg gewöhnungsbedürftig und birgt die Gefahr kleinerer oder größerer Kratzer.

+ 7. Radfahrer spielen im Straßenverkehr eine sehr untergeordnete Rolle, außer auf einem kleinen Stück der Herscheider Landstraße, vom Bierbaum Richtung Aldi. Da gibt es den breitesten Radweg Europas, wenn nicht gar weltweit. Aber eben viel zu kurz.

8. Bestimmte Entscheidungen dürfen auf keinen Fall öffentlich diskutiert oder gar gefällt werden – Demokratie hin, Demokratie her. Es sei an dieser Stelle nur an das neue Stadtlogo erinnert.

9. Man kann sich nicht überall in der Stadt darauf verlassen, mal kurz per Smartphone eine Verabredung zu treffen – zum Beispiel auf dem Stadtfest. Klappt meist nicht. Da stehen zu viele auf der Leitung.

10. Man sollte Oma und Opa besser nicht zur Einschulungsfeier einladen. Sie werden wegen des Brandschutzes draußen warten müssen und sich vielleicht einen dicken Schnupfen einfangen – bei dem Wetter!