Die Elite der Zauberer trifft sich in Lüdenscheid

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Jan Forster, einer der bekanntesten Mentalmagiere Deutschlands, ist ebenfalls in einem Seminar und bei der abendlichen Gala zu Gast. © Forster

Das Kulturhaus wird zu einem Treffpunkt für Hexerei und Zauberei. Zur MagiCon (Magic Convention) treffen sich Zauberer und Händler aus ganz Europa in der Bergstadt. Angeboten werden Workshops, Seminare, Interviews und eine amerikanische Versteigerung, deren Erlös für einen guten Zweck bestimmt ist.

Lüdenscheid – Am 26. August beginnt um 20 Uhr im Theatersaal des Kulturhauses ein Galaabend, bei dem Zauberkünstler aus aller Welt ihr Können zeigen. Geboten wird drei Stunden lang ein Programm querbeet durch die Sparten der Zauberei – von Mental über große Bühnenillusionen, Manipulationen und Comedy, Bauchrednern bis hin zu Artisten.

Tagsüber treffen sich die Zauberer zu Seminaren und zum gegenseitigen Austausch. Die persönliche Entwicklung und die Entfaltung der eigenen Rolle – das sei es, was die MagiCon zu einem besonderen Kongress werden lässt, heißt es seitens des Veranstalters: „Denn was nutzen die besten Tricks, wenn man sie nicht ordentlich präsentieren kann?“



Am Abend wollen die Magiere dem Lüdenscheider Publikum ein Programm der besonderen Art bieten. Die Liste der eingeladenen Zauberkünstler ist lang: Lou De Milla aus der Schweiz gehört dazu.

Jan Forster, einer der bekanntesten Mentalmagiere Deutschlands, ist ebenfalls in einem Seminar und bei der abendlichen Gala zu Gast. Die Kunst der Geschichten erzählenden Zauberei beherrscht Mr. Kerosin, die Steampunk-Zauberer Mr. Hunter und Mr. Blake nehmen die Besucher in der Gala mit in ihre Welt aus einer anderen Zeit.



Tickets Eintrittskarten für den Gala-Abend kosten 43,45 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren im Webshop des Kulturhauses oder unter magicon-nrw.de.

Luca Masia bietet die klassische Zauberei, Der Minze (Seminar und Gala) redet mit und durch seine Puppen. Mit dabei sind unter anderem auch Dr. Knut Knackstedt, der als Wandler zwischen den Welten gilt, sowie der Niederländer Igor de Kort. Die Moderation des Abends übernehmen Toby Rudolph und Nico Nimz.



Die Idee zur MagiCon hatte der Neuenrader Nino Arra. Der 43-Jährige veranstaltet und finanziert das Zauberer-Event. Der verheiratete Familienvater zweier Kinder ist Inhaber einer Praxis für Krankengymnastik und selbst begeisterter Zauberer.