"Sauerland-Hogwarts": Zauberer treffen sich in Lüdenscheid

Vorbereitung auf die Meisterschaft

+ © Rudewig Lüdenscheids „Wunderverkäufer“ Timothy Thomson (links) spielt gern mit dem Publikum – hier beim Herbstfest in der Alten Schule. © Rudewig

Lüdenscheid – Bei ihm läuft’s auch ohne „Simsalabim“ und abgegriffenem „Abrakadabra“: Seit letztem November ist der Lüdenscheider Zauberer Timothy Thomson hauptberuflich als Magier unterwegs. Dass der als „Wunderverkäufer“ in Lüdenscheid bekannt gewordene 27-Jährige für seinen Beruf als Zauberer brennt, hat er in zahllosen Gastspielen schon bewiesen. Nun organisiert er sozusagen „auf kleinem Dienstweg“ ein Treffen der Zauberer in Lüdenscheid.