Ein Zahnarztstuhl aus den 1950er-Jahren

Lüdenscheid - Ein Zahnarztbesuch ist für viele Menschen eine unangenehme Vorstellung – wohl jeder kennt das Gefühl, auf einem dieser speziellen Zahnarztstühle Platz zu nehmen und die Untersuchung oder Behandlung über sich ergehen zu lassen. Ein solcher Stuhl, auf dem in mehr als 40 Jahren Generationen von Patienten gesessen haben, ist das neue Stück in unserem Virtuellen Museum. Es handelt sich dabei um das Modell Adjutor aus dem Hause Siemens.

Seinen Dienst getan hat das Objekt in der Praxis von Hans-Joachim Werthmann an der Werdohler Straße. Als seine Tochter Dagmar die Praxis Ende der 1990er-Jahre übernahm, hat die Familie den historischen Stuhl mit der dazugehörigen Ausrüstung den Museen der Stadt überlassen. Neben dem eigentlichen Stuhl mit dem Spülbecken gehören unter anderem der Instrumentenschrank und eine Leuchte dazu.

Hans-Joachim Werthmann (91) erinnert sich noch gut daran, wie er Anfang der 1950er-Jahre, im Anschluss an seine Assistenzzeit, seine Praxis eröffnete. In seinem Elternhaus richtete er die Praxisräume ein, was zur damaligen Zeit bedeutete, dass Wohnraum umgewidmet werden musste. Angesichts der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg sei dafür eine gute Begründung notwendig gewesen. Zunächst konnte er nur Privatpatienten behandeln – erst einige Monate nach Eröffnung der Praxis erhielt er die Kassenzulassung, zunächst für die Ersatzkassen, noch etwas später dann für alle Krankenkassen.

Große Investition für einen jungen Zahnarzt

Die Anschaffung des damals hochmodernen Zahnarztstuhls mit der dazugehörigen Ausrüstung war eine große Investition für den jungen Zahnarzt, der erst noch Fuß fassen musste. Deshalb erinnert sich Werthmann noch lebhaft, wie er auf seinen allerersten Patienten gewartet hat. Er habe die Fußgänger auf der Werdohler Straße beobachtet und gehofft, dass jemand hereinkommen würde.

+ Die Ausstattung war in den 1950er-Jahren hochmodern. © Nougrigat

Er weiß ebenfalls noch, wer einige Monate später sein erster Kassenpatient war. „Es ging langsam aufwärts“, sagt Hans-Joachim Werthmann über jene Zeit in den 50er-Jahren. Das dürfte damals für viele Existenzgründer gegolten haben. Von Beginn an habe ihm der Adjutor gute Dienste geleistet.

Er ermöglichte, dass der Zahnarzt seine Patienten ohne die Unterstützung einer Zahnarzthelferin behandeln konnte. Alle notwendigen Instrumente und Aufsätze waren griffbereit in den Schubladen. Außerdem gab es ein Pedal, um die Geschwindigkeit des Bohrers zu regulieren. Die helle Leuchte hing an der Decke über dem Stuhl, das kleine Becken zum Ausspülen hatte einen Wasseranschluss und bereits einen modernen Abfluss.

+ Das Waschbecken zum Ausspülen hatten einen Halter für den Becher und einen Wasseranschluss © Nougrigat Nach und nach hat Werthmann sich weitere Hilfsmittel in den Adjutor einbauen lassen, erzählt er. Dazu gehörte zum Beispiel ein Kompressor zum Trockenpusten, aber auch ein Diktiergerät, auf dem er nach der Behandlung die jeweiligen Eckdaten aufgenommen hat, um sie später in die Patientenkartei einfügen und für die Abrechnung verwenden zu können.

1951 von Siemens auf den Markt gebracht

Der Zahnarztstuhl war derartig auf der Höhe der Zeit, dass Werthmann ihn mehr als 40 Jahre nutzen konnte. Erst als seine Tochter die Praxis übernahm, wurde die Ausstattung komplett modernisiert. Zu diesem Zeitpunkt bildete das mehrteilige Ensemble bereits ein außergewöhnliches Museumsstück und bereichert seitdem das Depot der Lüdenscheider Museen.

+ Grundsätzlich hat sich an den Instrumenten bis heute nicht viel verändert. © Nougrigat Der Adjutor, ein ergonomischer Arbeitsplatz, den Prof. Gustav Korkhaus mitentwickelt hatte, wurde von Siemens 1951 auf den Markt gebracht. Noch heute wird er von dem Unternehmen Sirona Dental Systems GmbH, das 1997 das Geschäftsgebiet Dentalsysteme von Siemens übernahm, in der Liste der „Innovationsgeschichte 1877-2015“ geführt, als „Adjutor - ergonomischer Arbeitsplatz nach Prof. Dr. Korkhaus“.

Der Zahnmediziner Korkhaus (1895-1978) war von 1948 bis 1966 Direktor der Universitäts-Zahnklinik in Bonn und hat 1960 selbst eine nach ihm benannte Sammlung für die Geschichte der Zahnheilkunde am Universitätsklinikum Bonn gegründet und viele Stücke dafür selbst zusammengetragen. Ausgestellt ist dort auch ein Modell des Adjutors.