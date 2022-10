Zahn der Zeit knabbert an den Lüdenscheider Laternen

Von: Susanne Kornau

Die nostalgischen Laternen von Lüdenscheid haben einige Jahre auf dem Buckel. © Fotos Susanne Kornau/Montage Ced

Bei Lichte betrachtet sind die nostalgisch anmutenden Laternen in der Altstadt zwar von gleicher Machart, aber doch ganz unterschiedlich. Denn manche heben sich mattschwarz von hellen Hauswänden ab, andere gehen mit einem verwaschenen Grau mitunter gar in der Wandfarbe auf. Wieder andere Laternen befinden sich in unterschiedlichen Stadien des sichtbaren Farbverlustes.



Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecherin Merle Stickdorn die Unterschiede mit dem „Zahn der Zeit“. Teilweise sei die Beschichtung abgeblättert: „Das ist so. Das steht auf der Liste“, sagt sie. Aber es stehe nicht ganz oben auf der Liste. Man habe auch noch keine Erkenntnisse zu den Ursachen und „noch keine ganz konkreten Pläne“, ob frische Farbe oder eine neue Beschichtung erforderlich sei: „Das wird zu gegebener Zeit geprüft.“



4500 Euro pro einflammiger Laterne

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt die Laternendichte in der Altstadt kräftig erhöht. Alle paar Meter trifft man nun auf eine verzierte Metallstele mit leuchtendem „Krönchen“. Im Frühjahr 2017, also noch vor Beginn der heißen Sanierungsphase in der Altstadt, wurde gleich ein ganzer Schwung neuer Laternen eingebaut. Die waren bereits mit sparsamer LED-Technik ausgerüstet. Für rund 30 Exemplare samt Bau- und Installationskosten wurden damals 180 000 Euro fällig; als Stückpreis für eine einflammige Laterne wurden damals 4500 Euro genannt.



Die Idee war, die im Rahmen des IHK festgestellten Altstadtgrenzen durch die Laternen zu definieren. Sie ergänzten den Bestand – und brachten schon das, wie es damals hieß, neue Grau ins Spiel. Doch diese Farbe ist nicht überall gewollt und auch nicht immer ein Zeichen für ein neues Exemplar. Mitunter entsteht sie auch erst durch Witterungseinflüsse. Dann blättern Teile am Laternenfuß oder -kopf ab – ein unschönes Bild. Alle paar Meter trifft man seitdem auf ein Exemplar der Altstadt-Laternen.

Die recht hohe Dichte hat Gründe. Zum einen werden die gepflasterten „Tore“ zur Altstadt auf diese Weise noch zusätzlich betont, zum anderen wurde ein ganz praktischer Grund angeführt: Die nostalgischen LED-Leuchten sind schwächer als die modernen. Mehr Laternen bedeuten also eine bessere Lichtausbeute.



Genau daran hapert es allerdings im Moment nach Meinung von Anliegern in der Oberstadt. Denn zwei der größeren Laternen im Bereich des alten Marktes zwischen Engelbert-Platz und Turmstraße sind derzeit nicht in Betrieb, die Kandelaber abgebaut. Daher sei es abends ziemlich dunkel, lautet die Kritik. Auch wegen der Oberstadtbaustelle wünschen sie sich aus Sicherheitsgründen mehr Licht.



Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik hat die Kritik jedenfalls weitergegeben. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb wolle überprüfen, welche Laternen kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden könnten, sagte sie. Und dann wolle man vor Ort mal schauen, „wie dunkel es ist“.