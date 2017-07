Viele Veranstaltungen am Wochenende in Lüdenscheid

Fröhlich feiernde Partygäste bestimmten das Bild der „End-of-the-Line“-Party 2016. Auch Samstag soll es zwischen 14 und 22 Uhr am Bahnhof wieder so sein.

Lüdenscheid - Eine Woche vor dem Beginn der Sommerferien finden in Lüdenscheid am Freitag, Samstag und Sonntag noch einmal zahlreiche Veranstaltungen statt. Los geht es am Freitagabend mit dem AOK-Firmenlauf.

Am bevorstehenden Wochenende reiht sich kurz vor Beginn der Sommerferien noch mal ein Fest an das andere. Los geht’s am Freitag mit dem Firmenlauf und anschließender Party auf dem Rathausplatz.

Am Samstag setzt sich das muntere Treiben in der Stadt nahtlos fort. Heraus sticht dabei die „End-of-the-Line“-Party von 14 bis 22 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Firma Damrosch am Lüdenscheider Bahnhof. Ioannis Tsilikas, gemeinsam mit Gaetano Stillavato Veranstalter, freut sich schon jetzt auf die Party: „24 Grad, leicht bewölkt, so lauten die Wettervorhersagen. Besser geht’s doch nicht. Wir rechnen mit mehr als 1500 Besuchern und haben schon mehr Personal geordert. Das wird nach dem Firmenlauf am Freitag die größte Veranstaltung am Wochenende.“

Wer mit beiden Festen nichts zu tun hat, der hat dennoch ein reichhaltiges Angebot an Sommerfesten: Gleich dreimal fällt der Startschuss um 11 Uhr: am Lenneteich lädt der Bürgerverein ein, am Jahnplatz die Kindertagesstätte „Regenbogen“ des Kinderschutzbundes, an der Kluser Straße 35 das Awo-Familienzentrum „Bunte Kluse“. Die Lüdenscheider Pfötchenhilfe lädt für 12 Uhr ins Vereinsheim an der Jahnstraße 15 ein. Das Kindergartenfest des Evangelischen Bewegungskindergartens Lisztstraße steht unter dem Motto „Einsatz bei der Feuerwehr“ und beginnt um 14.30 Uhr.

Das zweitägige Gemeindefest von Maria Königin am Schättekopf geht nach der Abendmesse (17.45 Uhr) mit einem gemütlichen Beisammensein los und steht unter dem Motto „Aufgeblüht“. Am Sonntag ist zunächst um 10.30 Uhr Familiengottesdienst. Danach wird gefeiert, um 15 Uhr tritt eine portugiesische Kindertanzgruppe auf. Bei allen Festen können sich Besucher mit Süßem und Herzhaftem sowie Getränken stärken.

Um 11 Uhr beginnt an der Bodelschwinghstraße das Sommerfest im Johannes-Busch-Haus, das gleichzeitig Abschluss der Kulturwoche „Augenschmaus und Ohrenweide“ ist. Wenn hier nicht alle Veranstaltungen aufgelistet sind, bitten wir um Verständnis. Es fehlte einfach an Platz.