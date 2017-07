Überwältigende Hilfe für Can

Wie berichtet, leidet der 15-Jährige an der äußerst seltenen Schmetterlingskrankheit, die unaufhaltsam immer stärker seinen Körper schädigt. Can geht in die 8. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Seine Mitschüler wollten gern helfen. Die Klassenlehrerin nahm Kontakt zum Verein Glücksbringer, einer Initiative der Lüdenscheider Nachrichten auf. In den LN erschien vergangenen Samstag der Artikel „Ein wenig mehr Lebensqualität für Can“, in dem unsere Zeitung seine Geschichte schilderte und der Verein um Unterstützung für die Anschaffung eines elektronisch gesteuerten Rollstuhls warb. Die Resonanz war enorm. Es bleibt sogar Geld übrig, für einen kleinen Urlaub der vierköpfigen Familie in den Sommerferien. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich für die Hilfe bin, die wir erfahren haben“, sagte Özlem Yetimoglu. „Auch Can und die gesamte Familie freuen sich sehr.“