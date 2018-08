Noch mehr Baustellen in der Lüdenscheider City - hier wird gesperrt

Behinderungen, Umleitungen und Sperrungen

+ © Olaf Moos © Olaf Moos

Lüdenscheid - Selten gab es in der Kreisstadt gleichzeitig so viele Straßenbaustellen wie in diesen Tagen. Behinderungen, Umleitungen und Sperrungen fordern von Autofahrern starke Nerven und gute Ortskenntnisse.