Zahlreiche Baumaßnahmen in 2023: SELH investiert

Von: Fabian Paffendorf

Für 300 000 Euro soll der Böschungsbereich des Hochwasserrückhaltebeckens Honseler Bruch stabilisiert werden. Für Baumaßnahmen Am Nocken, Schlade, Brockhauser Weg, Piepersloh, der Markwiese sowie am Markomannenweg sind insgesamt 165 000 Euro vorgesehen. © Cedric Nougrigat

Die Änderung der Gebührensatzungen sowie ein Ausblick auf die zahlreichen Investitionen und Baumaßnahmen im kommenden Jahr standen am Freitag auf der Tagesordnung der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtentwässerungsbetriebe Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH).

Lüdenscheid – Benutzer von Kleinkläranlagen, die nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind, müssen sich für das nächste Jahr auf Mehrkosten einstellen. Die Grundgebühr je Grundstück bei jährlich entleerten Anlagen steigt auf 104,12 Euro (bisher: 96,24 Euro). Für mehrjährig entleerte Anlagen werden künftig 66,53 Euro (bisher: 58,83 Euro) erhoben. Hinzu kommt eine gestiegene Gebühr für Klärschlammabfuhr in Höhe von 39,38 Euro pro Kubikmeter (bisher 32,50 Euro).

Anders hingegen die Situation bei Niederschlagswasser: Hier sinkt die Gebühr von zurzeit 1,08 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche auf 92 Cent. Grund dafür ist eine aktualisierte Erhebung, bei der ein Anstieg der gebührenrelevanten versiegelten Flächen festgestellt wurde. Mehr Gesamtfläche bedeutet unterm Strich geringere Gebühren für den einzelnen. Einstimmig verabschiedet wurde vom Verwaltungsrat auch der neue Wirtschaftsplan 2023.

Aufwendungen von rund 16,7 Millionen Euro

Es stehen Gesamterträge von 22,2 Millionen Euro entgegen den Aufwendungen von rund 16,7 Millionen Euro stehen. Heißt, in Summe bleiben unterm Strich circa 5, 6 Millionen Euro. Anders als bei Zahlenwerk und Kalkulation der SELH werden sich die künftigen Investitionen bei den Lüdenscheider Bürgern in Form von konkreten Baumaßnahmen bemerkbar machen. Allem voran natürlich der Kanal- und Brückenneubau Am Kamp, der mit einem Projektbudget von 140 000 Euro ausgestattet wird. Wie Volker Neumann, Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid, bekannt gab, sind die Ausschreibungen für Planung und Bauleitung des Projekts an ein Ingenieurbüro vergeben worden. Was tun wird sich bald auch an der Schiefen Ahelle.

Für rund 40 000 Euro steht ein Brückenabriss an. Für 300 000 Euro hingegen soll der Böschungsbereich des Hochwasserrückhaltebeckens Honseler Bruch stabilisiert und gesichert werden. Für Baumaßnahmen Am Nocken, Schlade, Brockhauser Weg, Piepersloh, der Markwiese sowie am Markomannenweg sind insgesamt 165 000 Euro vorgesehen. In zahlreichen Stadtbereichen – auch in der Lüdenscheider Altstadt – sollen geschlossene Sanierungsmaßnahmen erfolgen (veranschlagt: 1, 5 Millionen Euro).

60 000 Euro fließen in die Erneuerung der Technik der Pumpwerke an den Husareneichen und am Sportplatz Brügge. Sanierungen der Schächte an der Hasleystraße, Am Nocken, Im Stoberg und der Hoffmeisterstraße sollen gesamt 100 000 Euro kosten. Eben diese Summe fließt auch in die Planung von Retentionsmaßnahmen, sprich dem Starkregenmanagement für noch zu erschließende Bereiche wie beispielsweise Westlich Schöneck.