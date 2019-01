Vom Vogelhäuschen bis zur Samentüte: Zähl-Tag im Garten-Center Kremer

Lüdenscheid – „Es wird alles gezählt – von der kleinsten Primel bis zu großen Gartenmöbeln.“ Pünktlich um 8 Uhr morgens startete das Garten-Center Kremer am Freitag seine jährliche Inventur. (Fast) die komplette Mannschaft hieß Marktleiterin Monika Martin am frühen Morgen zum Zählen des Warenbestands willkommen.

„Wir sind die letzte Filiale“, erklärte sie. In anderen Filialen sei das große Zählen bereits abgeschlossen. Mit an Bord waren Sven Friedhoff, Verwaltungsleiter des Garten-Centers aus Lennestadt, seine Mitarbeiterin Susanne Heimes und Jan Menn von der Firma Landata in Olpe, der zur EDV-Unterstützung vor Ort war. Bei geschlossenem Betrieb war ein ganzer Tag für die Inventur angesetzt.

Inventur im Gartencenter Kremer Zur Fotostrecke

„Die Mannschaft ist unser größtes Plus“, meinte Monika Martin, die die Inventur akribisch vorbereitet, jeden Bereich gekennzeichnet, Laufzettel mit Artikelnummern, Regalnummern und Art der Ware ausgedruckt und die Teams zusammengestellt hatte. Unzählige Male war sie zuvor durch den Betrieb gelaufen, um auch das letzte Regal, die kleinste Verkaufsinsel zu erfassen. Bei kontinuierlichen Umbauten eine wahre Sisyphosarbeit. „Den letzten Rundgang habe ich gestern gemacht.“ Am Freitag lag alles fein säuberlich bereit. Einmal mehr zahlte sich die umsichtige Vorarbeit – einschließlich zuvor abgeschlossener Inventur im Lager – aus.

"Alles wird da gezählt, wo es liegt"

Letzte Instruktionen erhielt das rund 50-köpfige Kremer-Team nach einem gemeinsamen Frühstück. „Alles wird da gezählt, wo es liegt“, gab Monika Martin Vorzählern und Teams, die zur Erfassung der einzelnen Artikel mit mobilen Datenübertragungsgeräten im Center unterwegs waren, mit auf den Weg. Hieß: Selbst wenn Weihnachtsartikel sich in die Pflanzenabteilung oder zwischen Vogelhäuschen und Gartengerät „verirrt“ hatten, wurden sie an Ort und Stelle gezählt. Die Zweier-Teams waren, wie Christine Behnke (Teamleiterin Außenbereich) ergänzte, so zusammengestellt, dass stets ein erfahrener Mitarbeiter, der die Inventurabläufe genau kannte, mit dabei war.

Dank der guten Vorarbeit und der erfahrenen Mitarbeiter ging das große Zählen reibungslos vonstatten. Konzentriert arbeiteten sich die Teams durch alle Bereiche – angefangen im „Kaltbereich“ bei den winterharten Pflanzen, Blumenerde und Mulch bis hin zu Saisonartikeln wie Weihnachtsdeko und Lichterketten. Letztere wurden in einem Atemzug mit der Inventur eingepackt und eingelagert – für die nächste Saison. Neue Ware stand schon bereit. Das Zählen mancher Artikel wie der Samentütchen für die Aussaat von Kräutern, Blumen und Gemüse im nächsten Frühjahr entwickelte sich, wie Mitarbeiter scherzhaft meinten, zur „Lebensaufgabe“. Mit anderen waren die Teams schnell fertig.

Auswertung in Lennestadt

Vorzähler waren überall dort am Werk, wo die Stückzahl unübersichtlich war und teilweise in die Hunderte ging. Größere Teile – leicht zu zählen – konnten direkt mit den mobilen Datenübertragungsgeräten erfasst werden. Parallel zur Inventur im Betrieb lief die Inventur im Café, die Café-Leiterin Valentina Morar gleichzeitig zum Großreinemachen nutzte. „Alles, was benutzt wird, wird gezählt“, meinte sie. Das galt sowohl für den Lebensmittelbereich, dessen Bestand mit den Lieferlisten abgeglichen wurde, wie für Geschirr und Besteck. Vorrangig, „um zu sehen, was fehlt“, werde auch das Geschirr gezählt.

„Damit zu Zeiten, wenn besonders viel los ist, auch genügend da ist.“ Schränken und Deckenbeleuchtung ließ das Team eine Grundreinigung angedeihen. Daneben fand das siebenköpfige Cafeteria-Team, das am Freitag im Einsatz war, noch Zeit, die Kremer-Mannschaft mit Kalt- und Heißgetränken, einem warmen Mittagessen – Gulaschsuppe und Kartoffelpuffern mit Apfelmus – sowie belegten Brötchen und Kuchen zu verwöhnen. Ohne Absprache brachten überdies viele Mitarbeiter süße Nervennahrung zur Inventur mit.

Die Auswertung der Inventurlisten geschieht übrigens in Lennestadt. „Es kann schon mal sein, dass dann noch einmal nachgezählt werden muss, wenn sich große Differenzen mit den Zahlen im System ergeben“, meinte Monika Martin abschließend.