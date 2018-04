Zachäus hockt auf dem Baum

Lüdenscheid - Eine Top-Stimmung herrschte am Samstagnachmittag in der Kirche Oberrahmede. Die mehr als 60 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, die bei dem „Total genial“-Osterferienprojekt mitgemacht hatten, riefen mit ihrer Aufführung des Musicals „Zachäus – gesucht und gefunden“ große Begeisterung hervor. Unter der Leitung von Maeva Striewski, Marie Thiessies und Thorben Hohmann sowie von rund 25 weiteren Mitarbeitern hatten sie innerhalb von nur vier Tagen eine ganzes Stück über die Zachäus-Geschichte aus dem Lukasevangelium erarbeitet.

Es galt, die Songs mit dem Chor und den Solisten sowie die Spielszenen einzustudieren, Kulissen und Dekorationen für die Kirche zu anzufertigen. Zusätzlich zu dem Baum, auf dem Zachäus in der Menschenmenge von Jericho auf das Kommen Jesu wartete, hatten die Kinder Bäumchen aus Papier gebastelt, die sie nach ihrer Aufführung an die Besucher verteilten. Diese hatten sie mit dem wichtigsten Vers aus der Zachäus-Geschichte versehen: „Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist“. Die Geschichte und die Lieder hatte das Mitarbeiter-Team selbst verfasst. Die Band, bestehend aus Daniel Scharf (Gitarre), Markus Opderbeck (Tasten und Gitarre), Annika Kögler (Tasten) und Steffen Wagner (Cajón und Bass) sorgte für den richtigen musikalischen Schwung.

Zum Eingangssong „Hallo, voll cool, du bist ja auch hier“ zogen die Mitwirkenden in die Kirche ein. Sie beschrieben Zachäus als „Zöllner, Dieb und Lügner“ und stimmten ihr Publikum mit den Worten „Warte ab, was mit ihm geschieht“ auf die Geschichte seiner Wandlung ein. Mit dem Song „Ich bin so gerne Millionär, mein Konto, das ist niemals leer“ charakterisierte Zachäus sich selbst. Er brüstete sich damit, eine Luxuslimousine und ein Rennpferd zu besitzen, gab aber auch zu, dass Reichtum allein nicht glücklich macht. Die Menschen auf dem Marktplatz von Jericho fragten sich: „Wie kann Zachäus, der den Menschen als Zöllner viel zu viel Geld abnimmt und einen großen Teil davon in die eigene Tasche steckt, ein reines Gewissen haben?“ Dennoch ging Jesus auf den auf dem Baum sitzenden Zachäus zu – unter diesem Eindruck änderte der Zöllner sein Leben. Er wollte fortan Gutes tun und begann damit, indem er auf dem Marktplatz Geld an Arme verteilte.

Alle Mitwirkenden waren mit viel Spiel- und Sangesfreude dabei. Sie bekamen viel Applaus und selbstverständlich war noch eine Zugabe fällig. Das Leitungsteam, Jugendreferent Daniel Scharf und Gemeindepfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg bedankten sich bei allen Kindern, Mitarbeitern und Helfern. Am Sonntagmorgen wurden die sieben Lieder aus dem Musical im Gottesdienst in der Kirche Oberrahmede noch einmal präsentiert.