Hardrock statt Haarschnitt beim Frisör

+ © Othlinghaus Yves Bubert und sein Organisationsteam freuen sich bereits auf die zweite Ausgabe von "Rock im Salon". © Othlinghaus

Lüdenscheid – Die Veranstaltungsreihe „Rock im Salon“ geht am Samstag, 2. November, im Friseursalon Bubert am Graf-Engelbert-Platz 10 in die zweite Runde. Für jeden, der Livemusik in einem extravaganten Ambiente erleben möchte, gilt an diesem Abend „Pay what you want“, also jeder zahlt das, was ihm der Abend wert ist.