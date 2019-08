So wurde aus 6,99-Euro-Billig-Wodka eine der teuersten Flaschen der Welt

Lüdenscheid – Auf stattliche 5200 Euro summieren sich zwei Geldstrafen, die im Amtsgericht Lüdenscheid nach dem Diebstahl einer Flasche Wodka zum Preis von 6,99 Euro verhängt wurden.

Auf diesem Hintergrund konnte es nicht verwundern, dass die beiden Angeklagten, die die Aktion schon gegenüber der Polizei als „ziemlich unnötige Dummheit“ bezeichnet hatten, diese Bewertung im Amtsgericht wiederholten: Das sei eine „dumme Idee und außerdem strafbar“ gewesen.

Eine mögliche Erklärung trugen die beiden nur vorsichtig vor: „Wir waren alkoholisiert, aber wir wollen es nicht darauf schieben.“ Wie kam es trotz dieser Einsicht zu dieser hohen Geldstrafe? Sie seien schon alkoholisiert nach Lüdenscheid gefahren, erklärten die beiden Plettenberger (23 und 24).

Vorstrafen das Problem

In einem Rewe-Markt muss dann irgendwie die dumme Idee in einem Regal gehockt und sie angesprochen haben: Einer steckte dem Anderen daraufhin die Wodka-Flasche in den Rucksack, was einen Ladendetektiv auf den Plan und eine Anzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahls auf den Weg brachte.

Das Hauptproblem waren die Vorstrafen des 24-Jährigen, der schon längere Haftzeiten abgesessen hatte. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand er noch unter Bewährungsaufsicht. „Das ist ein ganz schmaler Grat, mit der Bewährung zu spielen“, warnte Richter Thomas Kabus, bevor die Geldstrafe in trockenen Tüchern war.

"Das ist eine milde Variante"

Der 23-Jährige hatte wesentlich weniger Register-Einträge. Er war aber ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Da beide Angeklagten berufstätig sind, trieben die zu zahlenden Tagessätze die Strafen in die Höhe: 70 zu je 40 Euro waren es bei dem 24-Jährigen, der sich zum Abschied dafür bedankte, dass die Geldstrafe seine Bewährung nicht gefährdet.

Der Richter zeigte sich vorsichtig optimistisch: „Das ist eine milde Variante, die die Bewährung vermutlich nicht gefährdet.“ Der 23-Jährige muss aufgrund seines höheren Einkommens 40 Tagessätze zu je 60 Euro bezahlen.