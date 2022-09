Wuppertaler Hundertschaft in Lüdenscheider Innenstadt

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Am Mittwoch streiften erneut Bereitschaftspolizisten der Wuppertaler Einsatzhundertschaft durch die Innenstadt, um die Kollegen der örtlichen Wache zu unterstützen.

Lüdenscheid - Damit setzt die Polizei das Konzept des Chefs der Wache, Volker Mürmann, gegen Pöbeleien, Bedrohungen, Sachbeschädigung und andere Straßendelikte weiter um – im aktuellen Fall mit einer Reihe von Erfolgen.

Wie Mürmann mitteilt, haben die Beamten am Mittwoch in zwei Fällen illegale Drogen sichergestellt und Strafanzeigen geschrieben, in einem weiteren Fall stellten sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest und beschlagnahmten einen verbotenen Gegenstand.

Bei der Überprüfung eines Mannes in der Fußgängerzone entdeckten die Polizisten der Hundertschaft, dass er per Haftbefehl gesucht wird – und vollstreckten den Haftbefehl sofort. Außerdem setzte es sechs Platzverweise gegen Personen, die sich in der Innenstadt auffällig verhielten.



Am Nachmittag kam es zu einem eher kuriosen Vorfall: Auf der Obertinsberger Straße beschädigte ein Rollerfahrer einen Pkw und ergriff die Flucht – und zwar unter den Augen der zufällig dort streifenden Wuppertaler Beamten.

Die verfolgten den Verdächtigen durch eine Gartenanlage und die Brüderstraße hinunter. Beim Lidl-Markt an der Altenaer Straße holten sie den Rollerfahrer ein und nahmen ihn fest.



Die Bereitschaftspolizei wird laut Mürmann in unregelmäßigen Abständen weiter in Lüdenscheid präsent sein.