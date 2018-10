Wunschbaum-Aktion in Brügge: Symbol für Solidarität

Brügge - Er galt in den vergangenen Jahren stets als Zeichen für Humanität und bürgerschaftliche Solidarität: der Brügger Weihnachts-Wunschbaum. Nur logisch daher wohl, dass die Benefiz-Aktion auch 2018 im Stadtteil an der Volme terminiert ist.

Behangen mit Wunschzetteln soll das geschmückte Gehölz ab Ende November in der Brügger Sparkasse locken. Nutznießer der Initiative sind wie in den Vorjahren Kinder aus finanziell weniger gut gestellten Verhältnissen.

Der Weihnachts-Wunschbaum geht dabei auf einen Anstoß der Brügger Stadtteilkonferenz zurück. Familien, die sich für die Offerte interessieren, können vorbereitete Wunschzettel-Vordrucke beim Roten Kreuz Brügge, in den Kindertagesstätten im Stadtteil, im Offenen Ganztag der Brügger Schule und dem dortigen Flüchtlings-Frühstückscafé sowie auch im Kinder- und Jugendtreff Brügge abholen.

Die ausgefüllten Zettel müssen bis zum 26. November beim Brügger DRK an der Volmestraße 117a abgegeben sein. Notiert werden können Wünsche bis zu einem Wert von 15 Euro. In Betracht kommen etwa Spielzeug, Bücher und Gesellschaftsspiele. Elektronische Spiele, Gutscheine und Tiere sollen dagegen nicht als Weihnachtswünsche vermerkt werden.

Die Zettel sind anonymisiert. Ein Nachweis der Bedürftigkeit ist nicht nötig. Das Verfahren basiert auf Vertrauen. Ab Ende November können freigiebige Bürger die Zettel dann in der Brügger Sparkasse vom Baum pflücken, die notierten Geschenke kaufen und im Rotkreuz-Heim an der Volmestraße abgegeben.

Dort findet am 17., 18. und 19. Dezember auch die Ausgabe der Päckchen statt. In der Vergangenheit ist die Brügger Wunschbaum-Aktion stets auf starke Resonanz gestoßen – nach kurzer Zeit waren alle Zettel gepflückt. Auf ein ähnliches Bild hoffen die Organisatorinnen um Jolanta Stolfik vom Brügger Kinder- und Jugendtreff und Rotkreuz-Frau Heidi Skorupa auch in diesem Jahr.