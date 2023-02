Einsatz im Mehrfamilienhaus wegen Mann mit Schneeschieber 

Bedrohlicher Besucher

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 21 Uhr an der Bahnhofstraße mit einem Schneeschieber eine Fenster- und eine Türscheibe eingeschlagen.

Lüdenscheid - Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße saß mit Freunden zusammen in einem Kellerraum und schaute Fußball, als es am Dienstag an der Kellertür klopfte. Im Polizeibericht heißt es: „Vor der Tür stand ein sehr aggressiver Mann.“

Als der Mieter die Tür wieder schloss, sei der Unbekannte draußen noch aggressiver geworden, habe zum Schneeschieber gegriffen, der im Hinterhof stand, und auf Fenster und Tür eingeschlagen. Anschließend floh er. Über den Grund für dieses Verhalten ist nichts bekannt. Zeugenhinweise unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0.

