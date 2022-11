Wüst-Besuch in Lüdenscheid: Das sagt die Kommunalpolitik zu den Plänen

Von: Thomas Machatzke

Hendrik Wüst kommt am 5. Dezember nach Lüdenscheid. © Heiko Rebsch/dpa

Hendrik Wüst kommt am 5. Dezember nach Lüdenscheid. Details gibt‘s noch nicht zum Besuch, wohl aber Reaktionen der Landtagsabgeordneten des Wahlkreises.

Lüdenscheid – Hoher Besuch ist auch immer ein Stück weit komplizierter Besuch. Wenn nun am 5. Dezember Hendrik Wüst Lüdenscheid besucht, ist das nicht anders als im vergangenen Sommer bei Angela Merkels Visite in Schalksmühle. Wenig Öffentlichkeit, viel Zurückhaltung in der Informationspolitik. Auch nun, eine Woche vor dem Besuch des NRW-Ministerpräsidenten in Lüdenscheid, sind Details noch in Planung. Wo Wüst wann wen treffen wird – es ist offen.



Ralf Schwarzkopf, der mithin einen CDU-Parteifreund in seiner Stadt erwartet, hätte sich auch gewünscht, dass er bei Fragen interessierter Bürger, die nun an ihn herangetragen werden, genauer Auskunft geben kann. Einen Mangel an Interesse gibt es nicht. „Sicherlich gibt es Gründe, vieles ist ja noch in Abstimmung“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete, „vielleicht sollten wir uns im Moment erst einmal einfach freuen und nicht das Negative sehen. Wichtig ist doch, jeden Tag auf die Misere in dieser Region hinzuweisen. Und wenn nun der Ministerpräsident kommt, dann lenkt es die Aufmerksamkeit auf die Region und ist auch ein wichtiges Zeichen: Ich bin da! Ich höre zu!“



Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas freut sich über die Nachricht aus der Staatskanzlei, übt aber gleichwohl auch Kritik an der Informationspolitik in Düsseldorf.

„Die Menschen in der ganzen Region haben lange darauf gewartet. Aber besser spät als nie, besser auf Druck der Bürger als gar nicht zu kommen“, sagt Dudas, „seit einem Jahr ertragen die Menschen diese extreme Verkehrsbelastung, Lärm, Staub und Abgase, stehen im Stau. Auch Wirtschaft und Gewerbetreibende können davon ein Lied singen. Nach dem Verkehrsausschuss des Landtags, der am Mittwoch in Lüdenscheid tagt, kann sich wenige Tage später auch der Ministerpräsident ein Bild von der Situation machen. Er kommt passend zum Jubiläum der Brückensperrung. Die Erwartungshaltung der Menschen ist groß. Ich kann dem Ministerpräsidenten nur raten, dass er das Durchfahrtsverbot für den überregionalen Schwerlastverkehr mit im Gepäck hat. Das wäre endlich ein Zeichen, dass man uns als Region nicht völlig vergessen hat.“



Es sei absolut unüblich, dass bei einem öffentlichen Wahlkreisbesuch eines Ministerpräsidenten weder der Bürgermeister noch die Kommunalpolitik, die Bürger und die zuständigen Abgeordneten eingeladen werden, stellte Dudas fest. Kurz und knapp hielt sich auch Sebastian Wagemeyer (SPD). Er hätte sich gewünscht, dass Hendrik Wüst mit ihm Kontakt aufgenommen hätte, ließ der Bürgermeister und Bürgerbeauftragte für den Neubau der Talbrücke Rahmede über die Pressestelle der Stadt mitteilen. Offiziell wisse er noch nichts vom Besuch, so Wagemeyer, aber der Besuch sei ein gutes Zeichen. „Nur wäre es auch schön gewesen, angemessen darauf vorbereitet sein zu können.“



Dass Wüst nun nach Aussage der Staatskanzlei auf Einladung Ralf Schwarzkopf und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Florian Müller ins Sauerland kommt, betonte Schwarzkopf aus einem bestimmten Grund: Der Bund und damit auch Florian Müller muss in diesem Kontext seiner Meinung nach immer mit im Spiel sein. „Wir dürfen nicht vergessen, wo der Ball im Feld liegt“, sagt Schwarzkopf, „um in der Sprache der Fußball-WM zu bleiben: Bundesverkehrsminister Wissing müsste das Bällchen endlich mal aufnehmen und ein Tor schießen. Wenn ich mir anschaue, wie viele ablehnende Antworten für seine Anregungen Florian Müller auf seine Anfragen an den Verkehrsausschuss und das Ministerium erhalten hat und dann sehe, wie schnell es bei den LNG-Terminals gegangen ist, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die Brücke für Minister Wissing wirklich Chefsache ist.“