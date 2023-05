Wüst am Wehberg: Ministerpräsident hört Sorgen der Lüdenscheider Gesamtschüler

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Gruppenbild mit dem Ministerpräsidenten auf dem Flur der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Gast aus Düsseldorf schon als guter Zuhörer erwiesen, sich die Probleme und Sorgen der Gesamtschüler angehört. © Thomas Machatzke

Am Mittwoch hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Rahmen eines Südwestfalentages auch Lüdenscheid besucht. Am Wehberg sprach der CDU-Politiker mit Schülern und Lehrern der Adolf-Reichwein-Gesamtschule.

Lüdenscheid – Der Tag, an dem Hendrik Wüst die Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg besucht, ist ein sonniger, aber kalter. Lehrer und Journalisten, die auf den Ministerpräsidenten warten, frieren. Doch der Gast aus Düsseldorf, er kommt pünktlich. „Ich bin ja öfter in Lüdenscheid“, sagt Wüst auf die Frage, wie er denn durchgekommen sei, „wir kennen ja die richtigen Schleichwege.“



Lüdenscheid ist für den Ministerpräsidenten die erste Station eines Südwestfalentages. Der Campus in Buschhütten wird folgen, das Pumpspeicherwerk in Rönkhausen, die Freiwillige Feuerwehr in Meschede, die Viega-World in Attendorn und schließlich ein Bürgerempfang in Eslohe. „Südwestfalen ist eine starke, wichtige Region, deshalb nehme ich mir den kompletten Tag Zeit, um mit den Menschen hier ins Gespräch zu kommen. Tolle Menschen, viele, die sich ehrenamtlich engagieren.“



Am Wehberg trifft Wüst 15 Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler. Schulleiter Sven Arriens begrüßt den Gast herzlich, die Schüler stehen sogar auf, als Wüst den Klassenraum betritt. Da ist der Ministerpräsident durchaus beeindruckt und nimmt auch den schuleigenen Honig, den ihm Jerome Hoffmann – einer der 15 ausgesuchten Schüler – gleich zum Auftakt überreicht, erfreut entgegen. Seit zwei Jahren gibt es die Schul-AG von Stefan Hillbrunner. Und jetzt, da man den Honig dem Landesvater schenken darf, ist der Lehrer krank und kann nicht dabei sein. Ärgerlich.



Wüst am Wehberg: Ministerpräsident hört Sorgen der Lüdenscheider Gesamtschüler

Nicht dabei sein dürfen auch die durchaus zahlreich erschienenen Journalisten beim Gespräch der Schulgruppe mit Wüst. Warum Lüdenscheid? Warum ausgerechnet diese Schule? Es ist kein Zufall. Vor ein paar Wochen haben Stephanie Tilsch und Bergita Unteregger dem Ministerpräsidenten einen Brief geschrieben. Die beiden arbeiten an der ARG als Sozialarbeiterinnen, sind aber beide ehrenamtlich auch fürs Brückenbauer-Büro tätig. Sie haben Wüst geschildert, welche Auswirkungen die Verkehrssituation nach der Sperrung der Talbrücke Rahmede auch für den Schulbetrieb hat. Für Lehrer, aber auch für Schüler.



Stephanie Tilsch (rechts) und Bergita Unteregger hatten mit ihrem Schreiben an den Ministerpräsidenten den Besuch Wüsts am Wehberg erst möglich gemacht. © Thomas Machatzke

„Wir haben von den 110 Lehrern an der Schule 80 Prozent, die Tag für Tag einpendeln“, sagt Stephanie Tilsch, „die fahren morgens um 8 Uhr los und sind abends um 18 Uhr zu Hause – und da haben sie noch keine Arbeit korrigiert.“ Thilsch und Unteregger wünschen sich, dass man sich Gedanken macht, wie man diese Lehrer entlasten und die Schüler trotzdem optimal fördern kann. Es ist ein Thema, das gut in die Woche passt in Lüdenscheid. Erst am Dienstag haben Scholl-Gymnasiasten dem Petitionsausschuss des Bundestags eindrücklich geschildert, wie belastend die Situation für sie ist. Davon, dass es sich anfühle wie die Fortsetzung der Corona-Quarantäne, haben sie im Mercure-Hotel gesprochen. Gut möglich, dass das Empfinden der Gesamtschüler ganz ähnlich ist.



Wüst indes ist gekommen, um über Schule, Ausbildung und Beruf zu sprechen. Die Brücke, die er als Verkehrsminister seinerzeit aus welchen Gründen auch immer nicht rechtzeitig hat bauen lassen, ist am Wehberg nicht das Thema. „Ich habe unglaublich motivierte junge Menschen getroffen“, sagt der Ministerpräsident nach einer guten halben Stunde im Klassenzimmer, „viele von ihnen wollen eine Ausbildung machen. Das ist gut. Genau das brauchen wir.“

Selfies durften am Ende der Gesprächsrunde natürlich nicht fehlen. © Thomas Machatzke

Und ja, das Thema Mobilität, es sei auch angesprochen worden, sagt Wüst. Die Wege in die Berufsschule nach Hagen, Iserlohn oder Dortmund, die in Zeiten der Brückensperrung und zudem der bis jetzt nicht nach Lüdenscheid fahrenden Bahn für den jungen Berufsschüler eine Katastrophe sind. All das hat Wüst auf dem Schirm. Aber Lösungen? „Die Wege sind weit und unberechenbar“, sagt er nach dem Schülergespräch, „aber wir haben ja schon nach Lösungen gesucht. Die theoretischen Teile können inzwischen per Videokonferenz gemacht werden. Auch Hilfen bei Übernachtungen, wenn es nötig ist, gibt es.“ Der Besuch am Wehberg ist da eine Art Reminder für den CDU-Politiker – die Brücke ist gefallen inzwischen, doch die Probleme existieren weiter.



Ein guter Zuhörer sei Hendrik Wüst, urteilt Rafael Urbasik, der als Lehrer dem Gespräch mit den Schüler beiwohnen darf. „Er war sehr menschlich und nah an den Kids“, sagt Urbasik, der mit dem Besuch auch sehr konkrete Hoffnungen verbindet. Man hat Wüst einen Wunsch mit auf den Weg gegeben: Lehrer mit Zertifikatskursen sollen am Wehberg eingestellt werden dürfen, um die Personalsituation zu verbessern. Also Lehrer, die eigentlich ein anderes Fach unterrichten, aber mit einer Zusatzqualifikation dort helfen können, wo Hilfe gebraucht wird. Kollegium und Schülerschaft würden profitieren.



Hendrik Wüst und ARG-Direktor Sven Arriens. © Thomas Machatzke

Auch den Direktor würde das freuen. Sven Arriens ist für den Moment aber erst einmal sehr froh, dass der Besuch des hohen Gastes so gut verlaufen ist. „Ein konstruktives, lösungsorientiertes Gespräch ist es gewesen“, sagt der Direktor der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, „Hendrik Wüst hat unsere Schüler ganz besonders für deren gute soziale Kompetenz gelobt.“ Das ist runter gegangen wie Öl am Wehberg. Den ersten Standort seiner Südwestfalentour hat Wüst mit freundlichen Worten erobert. Aber richtig zufrieden wird man erst sein an der Gesamtschule, wenn den Worten am Ende auch Taten folgen.