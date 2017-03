Würdevolles Leben trotz Restriktionen

Lüdenscheid - Wenn pflegebedürftige Menschen aufgrund einer demenziellen Erkrankung die Orientierung verloren haben oder immer unsicherer auf den Beinen sind und häufig fallen, stellt sich die Frage, ob eine Fixierung hilfreich ist. Ein sehr sensibles Thema, auf das eine überörtliche Arbeitsgemeinschaft, die sich damit beschäftigt, im Rahmen einer Fachtagung am 4. Oktober im Klinikum eingehen wird. Pflegekräfte, Angehörige, Ärzte, Experten aus den Bereichen der sozialpsychiatrischen Dienste und Vertreter von Senioreneinrichtungen und ambulanten Pflegedienste sind dazu eingeladen.

Die Zusammensetzung der Organisatoren weist bereits auf die vielen Bereiche hin, die bei freiheitserhaltenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen für pflegebedürftige Menschen zu berücksichtigen sind: Lothar Buddinger (Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises) Jörg Burbaum (gerontologischer Pflegeexperte im Klinikum), Udo Terschanski (Leiter des Dietrich-Bonhoeffer-Altenzentrums und des Amalie-Sieveking-Hauses), Iris Hacker-Maack (Qualitätsbeauftragte des Caritasverbandes Altena-Lüdenscheid und Leiterin des Café Lisbeth an der Graf-von-Galen-Straße), Corinna Flüs (Pflegedienstleiterin im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Plettenberg) sowie Matthias Kortwittenborg (im Demenz-Servicezentrum Nordrhein-Westfalen für den nördlichen Märkischen Kreis zuständig) und Anja Weber (städtische Stabsstelle Sozialplanung und Demografie sowie Koordinatorin des Demenznetzwerkes).

Die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen hat für alle Beteiligten Priorität. „Die Menschen sollen in Würde altern, und Seniorenheime sind ja kein Gefängnis“, sagt Udo Terschanski. „Es gibt eine Fülle von Ideen und Konzepten, um den Alltag demenzkranker Menschen zu erleichtern und ihnen mehr Sicherheit zu geben“, wissen alle Beteiligten. Dies macht sich auch an Zahlen fest: Wurden im Märkischen Kreis 2013 noch 440 freiheitsentziehende Maßnahmen, gestützt durch richterlichen Beschluss, vollzogen, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 292. Völlig vermeidbar seien sich aber nicht.